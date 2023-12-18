Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

Украинские войска уже применяют против оккупантов так называемый аналог "Шахедов" AQ 400 Scythe дальностью 750 км. По данным Defense Express, один такой БПЛА стоит 15 тысяч долларов.
Компания-производитель Terminal Autonomy подтверждает использование своих дронов Вооруженными силами Украины. Начальная цена стартовала от 15 тысяч долларов, однако с учетом внутренней "утвари" она может вырасти до 30 тысяч долларов, отмечают эксперты.
В частности, указана тактика "роя", когда "главный" дорогой беспилотник сопровождается 9 недорогими базовыми дронами.
Сначала темпы поставок БПЛА для ВСУ составят 50 единиц в месяц, а уже ко второму кварталу 2024 года производство увеличится аж в 10 раз - до 500 единиц в месяц, говорится в материале.
Но и это не окончательный показатель. Как отметили в компании, их цель - выйти на показатель в 1000 дронов в месяц, впрочем, понятно, что такое масштабирование потребует больше времени, отмечают аналитики.
Атака на Ростовскую область
Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению Минобороны РФ, средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в / ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
В ГУР подтвердили атаку по трем военным аэродромам оккупантов. Отмечалось, что не все БПЛА российская ПВО смогла сбить. Более того, один украинский беспилотник поразил саму установку С-300, прикрывавшую аэродром в Морозовске от вражеских налетов.
Еще один БПЛА вывел из строя бомбардировщик Су-34. По словам пропагандистов, "специалисты пока не готовы сказать, удастся ли их вернуть в строй".
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