В политической неопределенности, но СМИ сгущают краски: Коваленко объяснил ситуацию на фронте

Законопроект о дальнейшем финансировании Украины блокируется Конгрессом совсем не из-за Украины, отметил Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/v-politicheskoy-neopredelennosti-no-smi-sgushchayut-kraski-kovalenko-obyasnil-situaciyu-na-fronte-10525811.html Ссылка скопирована

Россия пошла в наступление / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Война в Украине находится в ситуации, которую многие считают политически неопределенной, рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт вспомнил о выборах в США. Но, добавил он, "баталии рано или поздно закончатся и начнется дискуссия не о том, чего требуют партии (в данном случае - Республиканская), а об интересах государства".

"И именно помощь Украине, Израилю и Тайваню является интересом США государственного уровня Подавляющее большинство республиканцев поддерживает помощь Украине, Израилю и Тайваню", - подчеркнул Коваленко.

Законопроект о финансовой поддержке стран блокируется из-за внутриполитических задач, которые основываются на других принципах, уверен эксперт.

"Например, вопросы ужесточения миграционной политики и необходимость строительства забора на границе с Мексикой были заложены в бюджет еще Дональдом Трампом, и это сфера интересов Республиканской партии. Компромисс между демократами и республиканцами появится спустя некоторое время. Надо лишь подождать", - объяснил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз по срокам войны:

В то же время большинство СМИ и западных аналитиков начинают рассказывать о том, что на Западе якобы закончились все ресурсы для помощи Украине.

"И все это на фоне политических баталий в США. Возникает много вопросов относительно подобной аналитики и выводов. Например, почему не анализируются номенклатура оружия, в том числе, и тех стран, которые еще не помогли Украине в достаточном количестве, и вопрос расширения заказов Киева касательно военной техники. И это происходит потому, что кому-то выгодно создавать ауру, что якобы все пропало, а Украина за шаг до апокалипсиса и никто не может ей помочь", - сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Украине не хватает оружия

На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.