Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко

Россия пока не способна напасть на НАТО, а силы Альянса уже сегодня могли бы взять Москву и провести парад на Красной площади, считает Александр Коваленко.

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США и Евросоюз не оставят Украину без военной поддержки, но быстрой победы не будет - Коваленко / Главред

Продолжение военной помощи Украине со стороны Запада стало самой обсуждаемой темой последних нескольких недель. Внутриполитические противоречия в США между Демократической и Республиканской партиями по вопросу границы с Мексикой привели к затягиванию голосования за законопроект, которым предусматривается выделение более $60 млрд на финансирование военной помощи Киеву. Средства нужны для продолжения отражения агрессии России и поступления дополнительных вооружений, чтобы можно было планировать новые контрнаступательные операции.

На фоне этих событий появляются различные сообщения о ситуации в странах Евросоюза, которые обеспокоены тем, как внутренняя борьба в Штатах в перспективе может сказаться уже на их безопасности. Демократы и республиканцы продолжают переговоры и в ближайшие дни Сенат должен провести голосование.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, есть ли угроза прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, оценил политику США в отношении Киева в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, объяснил, почему РФ не рискнет напасть на страны НАТО, назвал сценарий агрессии России против стран постсоветского пространства и сделал прогноз относительно продолжительности войны в Украине.

Американское издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что Европа встревожена ослаблением своих вооруженных сил и опустошением арсеналов. В статье отмечается дефицит танков в Британии и тяжелой артиллерии во Франции. Германии в случае войны якобы хватит боеприпасов лишь на два дня боевых действий. Насколько серьезными могут быть проблемы с вооружениями в Европе, и как это скажется на возможностях ЕС оказывать Украине военную помощь?

Я бы не стал доверять ни Wall Street Journal как профессиональному изданию, ни западным СМИ в целом. В прошлом году они сначала говорили, что запасов вооружений и боеприпасов у наших партнеров осталось до августа 2022-го, потом писали, что запасы закончатся в первом квартале или к лету 2023 года. Уже давно привык ко всем этим паническим настроениям и экспертным выводам, которые делаются с потолка.

Если мы будем анализировать, сколько у кого осталось боеприпасов для ведения войны, можем обратить внимание на один очень интересный момент. Наши Вооруженные силы лишь за сутки в среднем делают 7 тысяч выстрелов. А у Германии, по логике авторов статьи, осталось 14 тысяч боеприпасов – на два дня войны. Это крайне сомнительная позиция.

На самом деле, сейчас мы находимся в ситуации, которую многие считают политически неопределенной. В США политическая турбулентность в виде преждевременной предвыборной лихорадки. Республиканская партия проявляет активность, потому что это может привести к победе ее кандидата на президентских выборах в следующем году. Это и является причиной политических баталий. Надо смотреть рационально: баталии рано или поздно закончатся и начнется дискуссия не о том, чего требуют партии (в данном случае – Республиканская), а об интересах государства. И именно помощь Украине, Израилю и Тайваню является интересом США государственного уровня.

Подавляющее большинство республиканцев поддерживает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект о финансовой поддержке стран блокируется из-за внутриполитических задач, которые основываются на других принципах. Например, вопросы ужесточения миграционной политики и необходимость строительства забора на границе с Мексикой были заложены в бюджет еще Дональдом Трампом, и это сфера интересов Республиканской партии. Компромисс между демократами и республиканцами появится спустя некоторое время. Надо лишь подождать.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз по срокам войны:

В то же время большинство СМИ и западных аналитиков средней ноги начинают рассказывать о том, что на Западе якобы закончились все ресурсы для помощи Украине. И все это на фоне политических баталий в США. Возникает много вопросов относительно подобной аналитики и выводов. Например, почему не анализируются номенклатура оружия, в том числе, и тех стран, которые еще не помогли Украине в достаточном количестве, и вопрос расширения заказов Киева касательно военной техники. И это происходит потому, что кому-то выгодно создавать ауру, что якобы все пропало, а Украина за шаг до апокалипсиса и никто не может ей помочь.

Как вы думаете, когда Конгресс США утвердит помощь Украине?

Можно рассматривать два варианта развития событий.

Первый – Демократическая и Республиканская партии примут законопроект уже в ближайшее время. Ориентировочно в конце декабря или в январе. Это будет для нас лучшим сценарием.

Второй – законопроект не будет принят ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе. Это самый худший сценарий.

Всегда надо рассматривать разные сценарии, но второй вариант развития событий невозможен, потому что инициатива является неотъемлемой составляющей американского бюджета. К тому же Украину поддерживает большинство республиканцев. Против – лишь трамписты, но они не являются большинством. Несмотря на то, что Дональд Трамп – основной кандидат на пост президента США от республиканцев, большинство членов партии его идеи не поддерживает.

Напомню, что когда Трампа в 2016 году избрали президентом США, многие говорили о том, что поддержка Украины закончится. Впрочем, во время каденции Трампа поставок оружия стало больше, чем при президентстве Барака Обамы. Это связано с тем, что не президент "танцует" внешнюю политику страны, а его окружение, которое определяет внутренний и международный политический курс, а также действия самого главы государства. Поэтому Трамп, несмотря на личное лояльное отношение к Путину и России, во многих своих действиях был ограничен. И сейчас ситуация аналогичная: с одной стороны, Трамп демонстрирует лояльность к Кремлю, а с другой – большинство республиканцев являются русофобами. Причем не толерантными русофобами, а именно ястребами.

В своей внешней политике США всегда ориентировались на поддержку Израиля и Тайваня. Они являются основными внешнеполитическими партнерами Вашингтона. Большинство республиканцев за Украину. И я не думаю, что республиканцы будут пренебрегать интересами своего государства из-за какого-то забора на границе с Мексикой. Сейчас они пытаются это делать, пока продолжается политический процесс. Но государственные интересы США всегда доминировали над политикой.

Блокирование республиканцами помощи Украины – лишь предвыборная борьба?

Мы должны понимать, что эти предвыборные баталии влияют на помощь Украине. На фоне этого нам нужно менять свою тактику и стратегию ведения боевых действий. Не надо придерживаться константы и неизменного курса, нужно осуществлять изменения. Война в Украине – это не только военная, но и политическая и внешнеполитическая кампания, поэтому нам надо корректировать свои действия в зависимости от политических баталий и турбулентности. Особенно таких, которые происходят в США – у нашего главного поставщика оружия и финансовой помощи.

Сейчас идет много разговоров о том, что если война в Украине будет заморожена, то РФ нападет на страны НАТО. Реальна ли угроза войны России против Альянса? Каким может быть сценарий?

Россия в ближайшее время не пойдет на страны НАТО. Интересно было бы посмотреть, как бы она атаковала Альянс своими танками Т-54 и Т-55. Угроза заключается в другом – Россия представляет опасность для стран бывшего СССР. Давайте представим самый худший сценарий: Россия на определенной стадии войны одержит победу – захватит правобережье Херсонщины, Николаевскую и Одесскую области. Тогда она получит выход на Приднестровье и станет угрозой для Молдовы и Румынии, которые будут с ней на границе по линии временно оккупированных территорий.

Более того, если будет пауза в войне или снижение интенсивности боевых действий, Россия получит возможность восстановить свой потенциал и накопить ресурс для захвата Грузии и Армении. В Грузии у власти пророссийская политическая сила, но Москве этого недостаточно. Ей важно контролировать страну еще и физически, потому что после оккупации Грузии появится выход на Армению, которая сегодня пытается выйти из-под влияния Российской Федерации. Лидер Армении, премьер-министр Никол Пашинян для Москвы является очень неудобным и токсичным политиком. Если будет захвачена Армения, Россия усилит свое влияние на Южном Кавказе. Есть еще и север Казахстана – зона гибридных и других угроз для Алматы.

Можно говорить о многих триггерах и географических точках, где Россия могла бы расширить свое влияние. Но Москва не будет этого делать против НАТО, потому что любая агрессия в отношении Альянса – суицидальный для военно-политического руководства Российской Федерации шаг. Если бы Североатлантический альянс сегодня решил пойти на Москву, он бы довольно быстро, без серьезного сопротивления, занял бы столицу России. Такую войну бы не называли "Второй мировой" или "битвой за Москву", все происходило бы очень быстро. Это почти удалось сделать даже Пригожину, у которого была не полноценная армия, а стая незаконных военных формирований без полноценной штатной комплектации. Свое дело Пригожин так и не завершил, потому что кишка тонка. И чем это все закончилось, мы уже увидели. А вот если бы наступал Североатлантический альянс, следующий парад победы на Красной площади уже бы проходил с танками Abrams и Leopard.

Насколько Россия может быть опасной для Европы? Если россияне не будут атаковать НАТО, европейские страны могут столкнуться только с гибридными угрозами?

Да, страны Европы могут столкнуться исключительно с гибридными угрозами. В первую очередь, это страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Против Польши может быть задействована миграционная гибридная атака. По всей территории Европейского Союза есть угроза, связанная с деятельностью политических сил, имеющих непосредственный контакт с Российской Федерацией. Например, это Альтернатива для Германии, Марин Ле Пен (финансируется из России) и Матео Сальвини (исключительно пророссийский политик) во Франции и Италии. В Европе есть очень много других таких сил, и с ними кардинально никто не борется. Были определенные аресты в ячейке Альтернативы для Германии, но не более.

Сегодня Европа аморфная, беспозвоночная и толерантная. Европейские страны не блокируют и не ограничивают деятельность таких политических сил на основании их пророссийскости. В свое время уже была практика, когда считалось, что если ты являешься сторонником национал-социалистической партии Германии, ты якобы не являешься преступником. Мир должен увидеть последствия действий России – Бучу, Бородянку, Гостомель, Ирпень, Изюм, Мариуполь и многие другие города Украины, где украинцев уничтожали тысячами. Это можно интерпретировать как геноцид, но ООН так не считает. Это еще одна беспозвоночная, аморфная и бесполезная организация.

Пока в мире не увидят всего масштаба преступлений России, они не будут относиться к россиянам и российским властям как к нацистам. Так было в Европе в 1930-е годы, когда все только начиналось, и в 1940-е, когда все продолжалось, но не признавалось. Лишь после войны проанализировали факты – и Холокост был осужден. И вот когда будут освобождены временно оккупированные Херсонская, Запорожская (преимущественно именно материковый юг), Донецкая и Луганская области, а также Крым, факты будут представлены. Но до этого момента Европа будет демонстрировать свою толерантность, беспозвоночность и аморфность.

Какой будет политика США в отношении НАТО, если в 2024 году президентом станет Дональд Трамп? Возможен ли сценарий усиления блока? Трамп наверняка будет заставлять Европу вкладывать больше денег в свою защиту.

Я не думаю, что политика США претерпит критические изменения после возможного избрания Трампа. Если Трамп возглавит государство, в его окружении будут преимущественно представители Республиканской партии. Это господствующая элита, в которой большинством являются ястребы-русофобы. Возможно, Трамп мечтает о том, как он взасос целуется с Владимиром Путиным, но это исключительно его сексуальные мечты. Общая позиция республиканцев довольно жесткая – никто не позволит Трампу менять внешнюю политику США и ее приоритеты. В формате политических баталий может происходить что угодно: распространение фейков, манипуляции, инсинуации и определенные заявления. А вот когда человек становится президентом, он уже не свободен. Это просто президент, который находится под влиянием своего окружения. И оно его "танцует".

Когда в прошлый раз Трамп стал президентом США, Украина начала получать вооружения, которые не предоставляли Штаты еще во времена президентства Барака Обамы. Тогда такое решение объясняли тем, что они, мол, не хотели раздражать и провоцировать Россию. Еще одна беспозвоночная, аморфная субстанция по имени Барак Обама. При Трампе мы начали получать, например, противотанковые ракетные комплексы Javeline и другое оружие. Поэтому я уверен, что президентство Трампа не окажет критического влияния на общую помощь Украине от США.

Как будут разворачиваться события в войне в 2024 году? В следующем году следует ждать усиления помощи Запада и операции по Крыму, надо ли готовиться к затяжной войне?

Никто не говорит, что война завершится очень быстро. Здесь возникает вопрос о том, что такое затяжная битва: например, была ли долгой Вторая мировая или Афганская война, или какой была Столетняя война между Францией и Англией – долгой, короткой или среднесрочной. Здесь у каждого свое восприятие.

У нас война с 2014 года, это уже дольше Второй мировой. Однако в Украине все началось гибридным путем, а в 2022 началась полномасштабная фаза. Это уникальный случай разделения войны на фазы гибридного и полномасштабного открытого конфликта.

Я более чем уверен, что в 2024 году война не закончится. Если у нас кто-то мечтает о том, что в следующем году мы одержим победу, то вынужден разочаровать и сказать, что это не так. Более того, в перспективе война будет продолжаться в 2025 году и перейдет в 2026-й. Многим не хочется этого слышать, но мы должны быть готовы к тому, что если Украина хочет одержать победу, нужно воевать всей своей сплоченной нацией. Важный момент – в войне будут разные фазы: оборонительная, наступательная, освобождение территорий и многие другие.

Следующий год станет фазой уничтожения и обескровливания российских оккупантов. Будет работа над уменьшением их возможностей по проведению наступательных операций. Это преимущественно оборонительные действия, которые будут направлены на нивелирование их потенциала. Условно говоря, это война на истощение.

Потом будут уже наши наступательные операции. Однако все будет зависеть от того, насколько эффективно мы воспользуемся предыдущей фазой.

Также напомню тем, кто думает, что их обойдет мобилизация. В свое время, к сожалению, Украина не имела достаточной поддержки и не смогла удержать независимость от Советского Союза. И после этого был Голодомор. Масштабный геноцид украинской нации, когда, по разным оценкам, было уничтожено от 4 до 10 миллионов наших граждан. Поэтому если какой-то оболтус (неценз, - ред.) думает, что он сможет пересидеть и выжить во время оккупации, то это не так. Тогда через некоторое время начнется такой же геноцид. Может быть, это звучит для кого-то жестко или шокирующе, но иногда миллион может спасти жизнь десяти будущих миллионов.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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