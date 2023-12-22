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Угроза новых ударов РФ по Киеву: Жданов назвал вероятные цели оккупантов

Алексей Тесля
22 декабря 2023, 18:59
Военные РФ могут выискивать "мертвые зоны" для радиолокационных станций, не ислючил Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов не исключает подготовку новых ударов РФ по Киеву / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что квартиры киевлян периодически становятся "целью" российских ракет и дронов-камикадзе, как произошло накануне в Киеве, когда БПЛА ударил по жилому дому.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН.ua, высотные дома в городе создают искусственные препятствия.

Поэтому могут образовываться так называемые "мертвые зоны" для радиолокационных станций, что создает условия для того, чтобы дроны могли "проскакивать", говорит эксперт.

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Он также не исключил, что курсом беспилотников, которыми ударили по Киеву, могут полететь российские крылатые ракеты, однако полностью воспроизвести путь "Шахеда" она не может.

Собеседник также предупредил, что кроме множества военных объектов в Киеве, куда хочет попасть враг, целями могут быть промышленные зоны, при этом российская армия может целенаправленно бить по жилым домам, чтобы терроризировать гражданское население.

Военный эксперт рассказал, что в каждый "Шахед" вкладываются координаты каких-то объектов на территории Киева, которые россияне хотят поразить.

"Хотя я не исключаю варианты, когда они могут наносить удары по жилым массивам для того, чтобы раздражать население, заставлять нас соглашаться на мир любой ценой. Жилые дома тоже могут быть целью", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что 22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

Напомним, что РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения атакуют Украину различными ракетами и беспилотниками, отметил Юрий Игнат.

Как известно, ранее Юрий Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ. Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов.

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