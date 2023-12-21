РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600 - Игнат

Российские оккупанты запускали по Украине ракеты С-300, С-400, Х-22 и другие.

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РФ выпустила по Украине 7400 ракет / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения атакуют Украину различными ракетами и беспилотниками. За это время россияне выпустили по Украине 7400 ракет, но украинским силам ПВО удалось уничтожить около 1600 ракет. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он заявил, что оккупанты выпустили по Украине 900 баллистических ракет Искандер-М.

"Но в цифре 7400 посчитаны все ракеты - С-300 и С-400, Х-22, баллистические ракеты ... Перед нами стоит огромный агрессор - одна из сильнейших армий мира. Мы выстояли и мы даем ей отпор. Не все так плохо, не все так страшно, как люди себе думают. Мы отбили мощное нашествие", - говорит Игнат. видео дня

Россияне начали атаковать Украину дронами-камикадзе с сентября 2022 года. Оккупанты выпустили по нашей территории 3700 беспилотников, из которых уничтожить удалось 2900.

"Можно смотреть по процентам. Мы сейчас говорим о 85% сбития, 90%, иногда даже 100%. Это по состоянию на сейчас, но тогда (в начале полномасштабного вторжения - Главред) столько не сбивали. Тогда стреляли все из чего попало: из пистолетов, из автоматов пытались попасть в городах. Это и Днепр, и Одесса стреляли. Ну уже потом поняли, что цель непростая. И сейчас мы имеем тот результат, к которому пришли", - говорит Игнат.

Удары кинжалами по Украине

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

Также сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету Кинжал. Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер воздушных сил.

Впоследствии в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов в РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат. Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

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