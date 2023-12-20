"В ушах шкварчал раскаленный металл": военный чудом пережил удар ракеты

Мужчина выбрался из горящей машины и смог наложить себе турникеты. Однако врачи не смогли спасти его ноги.

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На фронте едва не погиб военный Валентин Бондарь / коллаж: Главред, фото: facebook / UNBROKEN Ukraine

На фронте едва не погиб 35-летний военный Валентин Бондарь родом из Полтавщины. В его эвакуационное авто попала противотанковая ракета. Он буквально чувствовал, как горело его тело. Об этом рассказали в центре "Несокрушимые".

Мужчина добровольно ушел на фронт в ноябре 2022 года. Он стал главным водителем роты в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады.

В мае 2023 года он вывозил пехотинцев с позиций на Бахмутском направлении, на которые активно наступал враг. Тогда колонна автомобилей двигалась "дорогой жизни". Валентин ехал первым. В этот момент в его машину попала противотанковая управляемая ракета. Машина сразу загорелась.

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Мужчина оказался в огненной ловушке, но смог из нее выбраться. Он упал на землю и прокатился несколько метров. Валентин даже смог наложить себе турникеты.

"Меня ослепило и оглушило. В глазах был оранжевый цвет, а в ушах шкварчал раскаленный металл. Я чувствовал как горит мое тело", - вспоминает Валентин.

Из-за полученных травм ему пришлось ампутировать ноги, хоть врачи и боролись за их сохранность до последнего. Мужчина уже учится ходить на протезах.

Он говорит, что боролся за свою жизнь только ради своих родных девушек.

"Я пережил ад и выбирался ради своих девушек. У меня их трое: жена Валентина и двое дочерей - Милана и Анастасия. Поэтому сейчас я хочу просто быть со своей семьей", - говорит Валентин.

Валентин говорит, что будет и дальше работать на победу, но как гражданский.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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