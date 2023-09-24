Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

Украинский военный Александр с позывным "Схід" смог выйти из захваченной Азовстали, прошел пешком 200 км и и добрался до украинского гарнизона. Он чудом спасся и рассказал об этом в интервью PRESSING.
"Схід" остался единственным на Азовстали после выхода всех украинских защитников. Он до последнего боролся, чтобы не оказаться в плену у оккупантов. Командир военного не подал его в списки для россиян, его отнесли к "без вести пропавшим".
"Мне мой взвод пожал руку, пожелал удачи", — вспоминает военный.
Военный планировал остаться на Азовстали вместе со своим побратимом, но тот в последний момент решил сдаться в плен вместе со всеми. "Схід" пробрался в подземное помещение на глубине 3 метра. Он подготовил это помещение заранее - принес матрасы, одеяла, продукты и воду. В этом помещении он сам пробыл неделю.
"Я обдумывал разные сценарии моего выхода, придумывал разные варианты, что буду говорить, если попаду в плен. Просто был в раздумьях. Это была сплошная тьма. Больше спал, что быстрее прошло время. На седьмой день я очень плохо себя чувствовал, поэтому решил, что если не вылезу, то просто умру. Поэтому на седьмой день я принял решение выходить", – говорит защитник.
Военный переоделся в гражданскую одежду, разобрал оружие, спрятал его и в ночь принялся бежать. Ему помогло то, что оккупанты не пытались спрятать свои позиции.
"Враг себя демаскировал, потому что жег костры на блокопостах, громко разговаривал, светил фонарями, поэтому я видел, где они дислоцируются. Искал места, где буду проходить. Шел достаточно долго, потому что должен был прислушиваться к местности, слушать, есть ли поблизости враг. Но я смог успешно дойти до города (очевидно, боец подразумевает переход от территории самой "Азовстали" к кварталам Мариуполя" - Главред). Пройдя 200 км пешком, стерев ноги в кровь, я сумел обрести свободу", – говорит "Схід".
Сейчас военный вновь вернулся на фронт и служит в составе 3-й штурмовой бригады.
Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.
Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.
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