УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 23:07 обновлено 24 сентября, 23:07
Украинский военный неделю пробыл на территории Азовстали после выхода оттуда всех других защитников.
военный Схід, Азовсталь
Военный единственный остался на Азовстали после выхода военных / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Козацкий, скриншот из видео

Украинский военный Александр с позывным "Схід" смог выйти из захваченной Азовстали, прошел пешком 200 км и и добрался до украинского гарнизона. Он чудом спасся и рассказал об этом в интервью PRESSING.

"Схід" остался единственным на Азовстали после выхода всех украинских защитников. Он до последнего боролся, чтобы не оказаться в плену у оккупантов. Командир военного не подал его в списки для россиян, его отнесли к "без вести пропавшим".

"Мне мой взвод пожал руку, пожелал удачи", — вспоминает военный.

видео дня

Военный планировал остаться на Азовстали вместе со своим побратимом, но тот в последний момент решил сдаться в плен вместе со всеми. "Схід" пробрался в подземное помещение на глубине 3 метра. Он подготовил это помещение заранее - принес матрасы, одеяла, продукты и воду. В этом помещении он сам пробыл неделю.

"Я обдумывал разные сценарии моего выхода, придумывал разные варианты, что буду говорить, если попаду в плен. Просто был в раздумьях. Это была сплошная тьма. Больше спал, что быстрее прошло время. На седьмой день я очень плохо себя чувствовал, поэтому решил, что если не вылезу, то просто умру. Поэтому на седьмой день я принял решение выходить", – говорит защитник.

Военный переоделся в гражданскую одежду, разобрал оружие, спрятал его и в ночь принялся бежать. Ему помогло то, что оккупанты не пытались спрятать свои позиции.

"Враг себя демаскировал, потому что жег костры на блокопостах, громко разговаривал, светил фонарями, поэтому я видел, где они дислоцируются. Искал места, где буду проходить. Шел достаточно долго, потому что должен был прислушиваться к местности, слушать, есть ли поблизости враг. Но я смог успешно дойти до города (очевидно, боец подразумевает переход от территории самой "Азовстали" к кварталам Мариуполя" - Главред). Пройдя 200 км пешком, стерев ноги в кровь, я сумел обрести свободу", – говорит "Схід".

Сейчас военный вновь вернулся на фронт и служит в составе 3-й штурмовой бригады.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России Азовсталь
Реклама

Главное за день

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

22:11 Украина
"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:21 Украина
Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

Реклама
19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

Реклама
16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

13:46

День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал, как ВСУ закончат войну

12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

12:28

Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минутВидео

12:18

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

11:57

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

11:41

В России вспыхнул топливный кризис: раскрыты основные причины

11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

Реклама
11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять