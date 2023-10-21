Пережил пытки, за 200 дней плена похудел на 30 кг: на фронте погиб защитник Мариуполя

Игорь Дубик защищал Украину с 2014 года. С начала полномасштабной войны он пережил ранения, плен и пытки. Вернувшись из плена, весил всего 42 кг.

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Погибший военный Игорь Дубик и его жена Оксана/ Facebook Оксана Дубик, Айхан Гаджибейли

На фронте погиб украинский военный Игорь Дубик, который героически защищал Мариуполь от российских оккупантов, пережил 200 дней плена, находясь в котором подвергался пыткам и похудел более чем на 30 килограммов.

Военный, пережив плен, вернулся к родным в результате обмена пленными 1 декабря 2022 года. Но незадолго после этого снова отправился на фронт защищать родную землю от российских захватчиков. Об этом сообщает "Обозреватель".

Игорь Дубик был коренным мариупольцем. До 24 февраля 2022 года он занимался небольшим бизнесом – имел столярную мастерскую, а также держал ульи и собирал мед.

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Когда в 2014 году Россия развязала войну на востоке Украины, Игорь Дубик был в мариупольской дружине. Когда Мариуполь освобождали от окупантов впервые в июне 2014 года, он также вместе с "Азовом" освобождал городской совет.

Знакомые военного вспоминают, что когда его родной город три месяца был под "ДНР", Игорь Дубик даже в условиях угроз не снимал украинский флаг со своего дома и каждое утро громкоговорителем включал молитву украинских националистов. После того, как в 2014 году Мариуполь был освобожден, украинский воин защищал Широкино в составе "Азова". Когда ситуация немного стабилизировалась, он вернулся домой.

Погибший военный Игорь Дубик/ Facebook Айхан Гаджибейли

Попал в плен с ранением и оказался в Еленовке

В первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, которое застигло Игоря Дубика с семьей в Мариуполе, мужчина отправился в военкомат. Но получил отказ из-за возраста – ему было почти 60.

Но мужчина все же встал на защиту родного города. Во второй день полномасштабного вторжения в Мариуполе раздавали оружие добровольцам, и Игорь Дубик получил оружие и вместе с терробороновцами защищал город.

Позже он вместе с бойцами "Азова" и другими военными и полицейскими оказался на "Азовстале". Когда 17 мая 2022 года они получили приказ покинуть завод, он вместе со всеми оказался в плену, его перевезли в тюрьму в Еленовке. В плен мужчина попал с ранением в ногу.

Погибший военный Игорь Дубик/ Facebook Дмитрий Дубик

В плену сбросил более 30 кг веса

Игорь Дубик пережил в плену пытки, оккупанты часто водили его на допросы. За время пребывания в плену он похудел более чем на 30 килограммов и весил всего 42 кг, при том, что его рост составлял 1 м 80 см.

В общей сложности он провел в плену 200 дней и вернулся домой в результате обмена 1 декабря 2022 года. Его жена Оксана вместе с дочерью и сыном ждали его в Харьковской области, откуда отправились во Львов, куда Оксана перебралась из-за оккупации Мариуполя.

Но Дубик провел с семьей всего два месяца, а дальше снова отправился на фронт защищать Родину. Пока был с семьей, перенес операцию и возобновился. На фронт отправился 25 февраля этого года, вернувшись в свою 109-ю отдельную бригаду терробороны.

"Война забрала любовь всей жизни"

Пока Игорь Дубик воевал, его жена Оксана вместе с двумя взрослыми детьми – сыном и дочерью – собирали деньги, покупали и отправляли необходимую помощь Игорю. Когда Оксана узнала о гибели мужа, то написала в Facebook, что война забрала любовь всей ее жизни.

"Война забрала у меня любовь всей моей жизни. При выполнении боевого задания погиб мой муж Игорь Дубик. Я не знаю, как буду жить без тебя. Такое впечатление, что погасло солнце. Ты навсегда останешься в моем сердце – лучший в мире человек, мужественный, смелый, Защитник Украины!", – написала Оксана.

Погибший военный Игорь Дубик и его жена Оксана/ Facebook Оксана Дубик

Как сообщают в соцсетях родственники погибшего героя, он погиб 11 октября. Тело воина пока еще остается на поле битвы.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 47-летний воин ВСУ. Защитник Украины Алексей Белобородов перенес контузию и операцию, но всё равно вернулся в строй, чтобы защищать родную землю. Его ждали жена, дети и пятеро внуков.

Также ранее сообщалось, что в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин. С первых дней полномасштабного российского вторжения Виталий Волненко добровольцем вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой герой принял 10 октября под Андреевкой на Донетчине.

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