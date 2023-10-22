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"Есть несколько аспектов": эксперт сказал, может ли РФ сбивать ракеты ATACMS

Алёна Воронина
22 октября 2023, 03:40
Вопрос не только в том, достаточно ли у РФ комплексов, которыми она могла бы перехватывать такие ракеты с украинской стороны, но и в обученности экипажей.
Алексей Мельник, ракеты ATACMS
Эксперт сказал, может ли РФ сбивать ракеты ATACMS/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Чтобы оценить, насколько страна-агрессор Россия способна сбивать ракеты ATACMS , нужно учитывать несколько аспектов. Российский диктатор Владимир Путин хвастался, будто бы его оккупационная армия сможет сбивать такие ракеты. Но удастся ли это захватчикам, будет зависеть от следующих факторов.

Во-первых, стоит учитывать, достаточно ли у РФ комплексов, которые могут сбивать ATACMS, а во-вторых – справятся ли с этим российские экипажи. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

"При оценке возможностей есть несколько аспектов. Первый – практико-технические характеристики тех средств, которые могут поражать нужные цели. Опять же, по сообщениям российских источников, ЗРК С-400 имеет достаточно широкое применение, в том числе может сбивать баллистические ракеты. Но у россиян нет столь много таких комплексов, чтобы ими надежно прикрыть всю территорию боевых действий и все объекты", – отметил эксперт.

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В то же время он напомнил о случае, когда комплекс С-400 был поражен на территории временно оккупированного Крыма.

"То есть даже если есть технические возможности такого ущерба, есть еще вопрос, есть ли достаточное количество комплексов. Еще один вопрос – если сам комплекс, который создан для защиты других целей и сам себя не может защитить, то это, скорее всего, вопрос или к том, насколько его заявленные характеристики соответствуют действительности, или насколько обучены обслуживающие их экипажи", – сказал Мельник.

Он отметил, что кроме технических характеристик около 50 процентов успеха зависит от расчетов, сидящих на всех элементах, начиная от радиолокационной системы (РЛС). Ведь именно экипажи должны определить цель и нажать на кнопку пуска.

"Если бы вы спросили меня об аналогах этих комплексов, то у России много комплексов "земля-земля" вроде "Искандеров", – добавил Мельник.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были доставлены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Украина получит еще больше ATACMS, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получение ATACMS с дальностью запуска 300 километров.

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