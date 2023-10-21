Армия РФ атакует Херсон: в городе слышны мощные взрывы

Захватчики атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые расположены ближе к воде.

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Оккупанты атакуют Херсон/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

Российские захватчики днем в субботу, 21 октября, атаковали Херсон. Сильные взрывы были слышны в прибрежных районах города.

Об этом сообщил начальник херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram. О начале обстрела он сообщил в 15:29.

"Армия России атакует Херсон! В прибрежных районах города слышны мощные взрывы! Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве без надобности", – написал Мрочко. видео дня

Около 16:00 он сообщил, что обстрел продолжается, и отметил, что враг атакует центр и районы, которые расположены ближе к воде.

Начальник МВА призвал местных жителей перейти в более безопасные места и не находиться на открытом пространстве.

"Обстрел Херсона продолжается. Российские оккупационные войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде. Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких! Не находитесь на открытом пространстве! Укрытие или правило двух стен могут сохранить вашу жизнь", – написал он.

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