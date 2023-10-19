Херсон - под обстрелом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

Российская армия обстреливает Корабельный район и центральную часть с временно оккупированного левобережья.

https://glavred.info/ukraine/herson-pod-obstrelom-rf-v-gorode-zvuchat-vzryvy-pervye-podrobnosti-10509532.html Ссылка скопирована

В Херсоне прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 19 октября, в Херсоне прогремели взрывы. Российские оккупанты обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области.

"В Херсоне раздаются взрывы!" - написал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, армия РФ обстреливает Корабельный район и центральную часть с временно оккупированного левобережья.

видео дня

"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!" - добавил глава ГВА.

Напомним, 15 октября российские оккупанты обстреляли Херсон с левого берега и повредили линии электропередач. Был обесточен центр города.

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на город.

После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре Херсона, а также по местам дислокации украинских войск.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.