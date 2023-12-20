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Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2023, 17:23
На боевое дежурство в Черном море вышел один российский ракетоноситель.
Калибр, Нептун
РФ скоро может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Российские оккупанты в ближайшее время может атаковать Украину ракетами. В Черном море появился ракетоноситель. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Российский ракетоноситель впервые вышел на боевое дежурство в акваторию Черного моря после длительного перерыва.

"В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

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Из-за этого в Украине повышен уровень ракетной опасности. В Силах обороны призывают людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Сообщается, что всего на боевом дежурстве в Черном море находятся 5 российских кораблей, еще один - в Черном море.

Кроме этого, россияне укрепляют свои позиции и подтягивают резервы. Оккупанты хотят помешать украинским военным продвинуться на юге.

"Враг предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", – говорится в сообщении.

Сообщается, что за минувшие сутки украинские военные смогли уничтожить:

  • 22 оккупанта,
  • 2 пушки,
  • 7 единиц авто-бронетехники,
  • реактивную систему залпового огня "Град",
  • миномет,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • комплекс видеонаблюдения Муром-М,
  • 7 наблюдательных пунктов,
  • полевой пункт боеснабжения.

Удары Кинжалами по Украине

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

Также сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету Кинжал. Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер воздушных сил.

Впоследствии в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов в РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат. Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

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