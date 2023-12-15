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Удары Кинжалами по Украине: в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ

Алексей Тесля
15 декабря 2023, 15:43
Носителей для Кинжалов у РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат.
Игнат, Кинжал
Юрий Игнат прокомментировал удары Кинжалами по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность применения страной-агрессором РФ ракет Кинжал для обстрелов территории Украины.

Атаки ракетами типа Искандер-М, С-400 и Кинжал по Украине не является чем-то новым, ведь украинские защитники уже научились с ними бороться, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

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"Мы видели пик в мае-июне, когда они атаковали — Кинжалы, баллистика и крылатые ракеты тогда одновременно летели. Носителей для Кинжалов у них достаточно, а вот самих ракет не так много", — уточнил он.

При этом украинский военный напомнил, что по данным Главного управления разведки, у врага есть 900 высокоточных дальнобойных ракет — несколько сотен каждого типа, при этом противник продолжает их производить, но их не так много, как в прошлом году.

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет Искандер-М или С-400, а также Кинжалов не является чем-то новым для Украины. Все это уже "переживали" неоднократно. Поэтому имеем сегодня такой результат, хорошо все сбивается", — добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал". Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер Воздушных сил.

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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война России и Украины Юрий Игнат ракета Кинжал
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