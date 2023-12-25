Россия не сможет реализовать свои коварные планы – Буданов

2024-й будет годом продолжения борьбы, героизма и мужества защитников Украины, отметил глава ГУР.

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Россия не сможет реализовать свои коварные планы/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Страна-агрессор Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. Украинцы – сильная нация, которая сможет защитить свою свободу и независимость.

Следующий год будет годом продолжения нашей борьбы против российских оккупантов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в рождественском поздравлении.

"Кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать своих коварных планов по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, которая способна одолеть всё на пути к своей свободе и независимости", – подчеркнул Буданов. видео дня

Глава украинской разведки отметил, что 2024 год будет прежде всего годом продолжения борьбы, героизма и мужества защитников Украины. Буданов подчеркнул, что мы встретим этот год, нанося сокрушительное поражение российским захватчикам ради освобождения родной земли.

"Поэтому пусть Рождественская Звезда придаст нам вдохновения и неиссякаемой энергии для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную победу", – отметил Буданов, поздравляя украинцев с Рождеством.

Война в Украине

Напомним, военный дал прогноз, когда закончится война в Украине. Если Украине не удастся найти решение и переломить ход войны, то боевые действия могут заморозиться, а пока будут продолжаться переговоры, РФ будет готовить новое наступление, говорит бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись под Авдеевкой. Российская армия 24 декабря продвинулась на Донбассе, в частности – под Авдеевкой и Кременной. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Также ранее в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте. У ВСУ может появиться возможность свободных действий в ближних тыловых районах правого берега Херсонщины и, конечно, на левобережье тоже.

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