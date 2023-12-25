"Сбили" F-16: в Воздушных силах прокомментировали российские заявления

Спикер ВС ВСУ отреагировал на слухи о сбитии F-16, которые распространяют российские пропагандисты.

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В Воздушных силах прокомментировали российские заявления / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вчера, после сбития российских Су-34 и Су-30 в России начали распространять слухи о том, что российская армия уже ликвидировала истребители F-16. В Воздушных силах Украины отреагировали на эти заявления в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Воздушные силы еще даже не получили эти самолеты.

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"Я думаю, что под конец дня будет больше (сообщений про "сбитые F-16"). И под конец года они завершат "этот тяжелый год", наверно, двумя эскадрильями", - прокомментировал спикер.

При этом он также добавил, что подобные пропагандистские заявления радуют россиян и их Министерство обороны ежедневно сообщает об уничтожении украинских самолетов.

"Ну про F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все же, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине - ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - рассказал Игнат.

При этом он не хочет идти по стопам врага и "преувеличивать" информацию о готовности истребителей для Украины.

"Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Сейчас вот такое было заявление", - резюмировал он.

Ситуация с F-16 для Украины

Напомним, комитет по обороне парламента Болгарии одобрил передачу Украине ПЗРК. Кроме того, проукраинское парламентское крыло будет инициировать развертывание обучения украинских пилотов на F-16 на территории страны.

Также, Украина скоро может получить современные самолеты F-16 от Нидерландов. Правительство уже распорядилось подготовить первые 18 самолетов для поставки Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в Twitter.

При этом, первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину до конца 2023 года, то есть примерно в течение недели. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны.

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