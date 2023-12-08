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В Болгарии "проталкивают" передачу Украине ракет и учения ВСУ на F-16

Яна Ставская
8 декабря 2023, 05:30
Болгария делала много неоднозначных шагов по поддержке Украины. Впрочем, премьер страны занимает четкую проукраинскую позицию.
Болгария
София хочет передать Украине ПЗРК / Коллаж Главреда. Фото: depositphotos.com, pixabay

Комитет по обороне парламента Болгарии одобрил передачу Украине ПЗРК. Кроме того, проукраинское парламентское крыло будет инициировать развертывание обучения украинских пилотов на F-16 на территории страны.

Как пишет БТА, за передачу Украине ПЗРК и зенитных ракет разных типов проголосовали 11 членов комитета, четверо пророссийских депутатов решение не поддержали.

В тексте проекта решения указывается, что речь идет о передаче избыточного для Болгарии количества вооружения и техники.

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Кроме того, предлагается рассмотреть возможность присоединения Болгарии к коалиции стран по подготовке украинских летчиков на истребителях F-16 и разрешения осуществлять военную подготовку до 160 украинских военных в год на ротационной основе.

Болгария и Украина

Накануне появилась информация о намерениях Софии передать Киеву неисправные ракеты к С-300. Решение для болгарских властей далось с трудом, так как в парламенте страны до сих много представителей местных пророссийских сил.

Именно пророссийские политсилы тормозили выделение Болгарией военной помощи Украине. Этим объясняются и весьма прохладные отношения двух стран.

Кроме того, на территории страны также "работают" российские диверсанты. По словам болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, наемники РФ атакуют заводы и склады оружейной компании EMKO, которая производит большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, поставляемых Украине.

Тем не менее четкую проукраинскую позицию занимает премьер Николай Денков. Он неоднократно публично критиковал пророссийские власти отдельных стран Европы и однажды заверил, что его правительство не будет отменять налог на российский газ.

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