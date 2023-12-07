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Россия готовится к новому наступлению: Андрющенко назвал направления

Руслана Заклинская
7 декабря 2023, 19:55
Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской или Херсонской областей и частично с территории России.
Россия готовится к новому наступлению: Андрющенко назвал направления
Оккупанты стягивают резервы на фронт / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Оккупанты начали перемещать значительные военные резервы в направлении Угледара. Россияне перемещают военную технику через поля из Запорожской или Херсонской областей, а также, частично, из России. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне стягивают большие резервы в направление Угледара, перебрасывая их из Запорожской или Херсонской областей, частично с территории России. Враг перемещает военную технику по полям, и это довольно необычно. Такие действия мы связываем с тем, что таким образом оккупанты перебрасывают технику, которая была на ремонте в Новоазовском районе, там хватает ремонтных баз. Такое впечатление, что россияне накапливают силы в районе Марьинка - Угледар, чтобы именно там создать еще одну точку наступления и возобновления боевых действий", - сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что выявленные действия оккупантов свидетельствуют об их подготовке к созданию новых точек наступления и возобновлению боевых действий в районе Марьинка - Угледар. По словам Андрющенко, оккупанты также прекратили строительство железной дороги вблизи поселка Гранитное, недалеко от Угледара.

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"Учитывая, что таких активных боевых действий, как возле Авдеевки, пока нет на Угледаре, но видя активную подготовку со стороны захватчиков, вполне можно ожидать, что в ближайшее время мы снова услышим об Угледаре, с точки зрения наступления россиян", - добавил он.

С ростом активности российских войск в регионе, эксперт не исключает возможности активизации вражеских действий у Угледара. Это может стать следующим фокусом агрессии россиян, как заметил Андрющенко.

Война в Украине

Напомним, Путин приказал окружить Авдеевку до 15 декабря, чтобы использовать успех во время речи перед выборами в России. Однако захват города для россиян не имеет стратегической важности, по словам Алексея Гетьмана, майора запаса НГУ.

Как сообщал Главред, на разных участках фронта продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются провести атаки и стабилизировать линию соприкосновения. Украинские войска успешно удерживают свои позиции и эффективно нейтрализуют вражеские силы и технику. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации, отреагировал на российскую пропаганду, которая распространила информацию о захвате села Синьковка в Харьковской области российской армией. Он подчеркнул, что оккупанты здесь атакуют, но никакого продвижения врага в направлении Синьковки не было.

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война в Украине Угледар война России и Украины
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