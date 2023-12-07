"Придется отступить на десятки километров": Берлинская - о новой угрозе со стороны РФ

Оккупанты делают ставку на такие новации в своих дронах, противодействия против которых у нас сейчас нет.

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Волонтер Мария Берлинская рассказала о новой угрозе со стороны РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Российские оккупанты делают ставку на автоматическую оптическую навигацию своих дронов. Такая характеристика беспилотников предполагает, что они фактически самостоятельно распознают цель и принимают решение о ее поражении.

Системного противодействия этому сейчас нет. Об этом рассказала ветеран российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, сообщает "Украинская правда".

"Мы настолько бездарно потеряли столько времени, что сейчас россияне обогнали нас в разы. Чем больше они будут автоматизировать свои системы, двигаться в сторону "роев дронов" и автоматической оптической навигации (когда дрон фактически сам распознает цель и принимает решение о поражении), когда таких дронов будет лететь тысячи, мы вынуждены будем отступать на десятки километров за считанные недели", – предупредила об угрозе Берлинская. видео дня

Она призвала президента Украины Владимира Зеленского создать инженерную Ставку верховного главнокомандующего, к участию в которой привлечь ведущих украинских производителей беспилотников. Волонтер подчеркнула, что это должно быть первым шагом к тому, чтобы добиться паритета на поле боя.

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 6 декабря в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

Также в ночь на 7 декабря РФ атаковала Одесскую область – есть "прилет", погиб человек. Удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что впереди самая трудная часть зимы. Он обратил внимание, что страна-агрессор Россия сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами.

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