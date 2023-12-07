В "Нафтогазе" раскрыли, как на 20% меньше платить за отопление: простой способ

Специалисты "Нафтогаза" рассчитали: установка теплоотражающего экрана за батареей позволит сэкономить 20% тепла - и сократить суммы в платежках на 20%.

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Как меньше платить за отопление? / коллаж Главред, фото УНИАН

Специалисты госкомпании "Нафтогаз" рассчитали ‒ установка теплоотражающего экрана за батареей позволит сэкономить до 20% тепла (и соответственно, суммы в квитанциях на 20%).Об этом сообщается на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще один простой и недорогой способ уменьшить теплопотери в доме и повысить его энергоэффективность – наклеить теплоотражающий экран за батареей. По подсчетам специалистов, это увеличит теплоотдачу ваших радиаторов отопления на 20% и повысит температуру в доме ориентировочно на 1-2 градуса по шкале Цельсия. Дело в том, что батареи излучают тепло равномерно: как в помещение, так и во внешнюю стену на улицу", – заявили они.

Как говорят в "Нафтогазе Украины", вышеуказанный экран поможет максимально исключить такие потери благодаря своим свойствам. Его наклеивание не занимает много времени ‒ и его можно легко изготовить своими руками.

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"Помните, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают ваши батареи, препятствуют распространению тепла в доме. Это касается и пыли, и грязи, которая собирается на поверхности радиаторов. Поэтому не забывайте заботиться о состоянии ваших батарей и готовьтесь к зиме правильно", – подытожили в "Нафтогазе".

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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