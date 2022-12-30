Как говорят эксперты, у украинцев есть возможность требовать перерасчета сумм в платежках - Если в квартире температура холоднее 18 градусов по шкале Цельсия.

Уменьшить суммы в квитанциях за отопление: кто из украинцев имеет право / коллаж фото УНИАН

В Украине поставщики отопления обязаны пересчитать платежки в случае, если из-за ракетных атак со стороны России они временно отключали подачу тепла и горячей воды. В случаи, если ресурсоснабжающие организации окажутся это делать, украинцы имеют право потребовать перерасчет. Это следует из постановления Кабинета министров №151.

Как говорят эксперты, у украинцев есть возможность требовать перерасчета сумм в платежках. Если в квартире температура холоднее 18 градусов по шкале Цельсия, то за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна снижаться на 3,3%.

В некоторых городах коммунальщики уже объявили такой перерасчет. К примеру, КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" перечислит оплату за тепло и горячую воду за ноябрь. Такая мера связана с аварийными и стабилизационными отключениями электроэнергии. Коммунальщики учтут часы блэкаута, когда услуга теплоснабжения не предоставлялись. А пересчет за ноябрь будет внесен в квитанции за декабрь.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Другие новости: