Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела / коллаж фото УНИАН

Что сделать с батареей, чтобы лучше грела

Как говорят эксперты в сфере ЖКХ, загрязненная система отопления легко может в конечном итоге (и, по факту, в большинстве случаев, так и происходит, что знатно добавляет нулей в квитанциях) увеличить затраты на "коммуналку" на целую четверть. Но все же этой проблеме можно помочь. Итак, сперва гляньте-ка – много ли пыли на радиаторах батареи. Суть такова - если ребра конвектора сильно запылены, то между ними будет передаваться крайне немного тепла. То есть и в помещении будет гораздо "морозней", чем, в принципе, могло бы быть.

Итак, как же можно почистить радиатор батареи от пыли и грязи максимально быстро. Сначала стоит отключить радиатор. Потом подложить под него полотенце. Далее – все обустроить таким образом, чтобы тщательно подсобрать грязь и пыль. Затем нужно аккуратно включить фен (на полную катушку). Ну и потом уже аккуратно направить насадку в пространство между задней частью радиатора и стеной. Что мы имеем в итоге? Получается только пыль и грязь на полотенце. И, соответственно, весь вышеуказанный процесс максимально решит проблему грязных ребер конвектора.

Как увеличить отдачу тепла от батареи

Здесь есть несколько способов:

Для того, чтобы теплый воздух быстрее согревал квартиру, рядом с батареями можно поставить вентилятор , который поспособствует гораздо более эффективной циркуляции воздуха внутри системы;

, который поспособствует гораздо более эффективной циркуляции воздуха внутри системы; Для того, чтобы поднять уровень теплоотдачи, нужно увеличивать площадь батареи . Для таких нужд можно и нужно использовать качественный металлический экран (причем он должен полностью соответствовать высоким показателям теплопроводности).

. Для таких нужд можно и нужно использовать качественный металлический экран (причем он должен полностью соответствовать высоким показателям теплопроводности). Экран из фольги — чтобы не нагревать стену, за батареей нужно установить такую шахермахерскую штуку. Причем подойдет сама обычная пищевая фольга.

— чтобы не нагревать стену, за батареей нужно установить такую шахермахерскую штуку. Причем подойдет сама обычная пищевая фольга. Уберите от батареи все лишнее — не закрывайте их шторами, перенесите мебель либо декоративные решетки.

— не закрывайте их шторами, перенесите мебель либо декоративные решетки. Крутните ручку регулятора — если батарея оснащена такой штукой, то обязательно проверьте, на какую температуру она включена.

Что делать, если в квартире крайне плохо греют батареи

Очень может быть, что проблема в том, что радиатор неправильно подключен к системе. Сама батарея обычно подключается к стояку в двух его местах – в верхней и нижней части. Далее понятно, что когда горячая вода втекает в батарею (и омывает все ее части изнутри), то снизу она должна качественно вытекать. Но ведь мир жесток и несовершенен. И довольно часто сантехники-халтурщики обе трубы подключают к стояку с одной стороны. Вот и получается, что вода уже циркулирует крайне плохо. И часть секций батареи все равно не нагревается.

Что делать в такой ситуации? Проблема в том, что переваривать систему крайне непросто. Ну а в холодное время года совершить такое категорически маловероятно (ведь нужно сливать воду из системы). Подсобить вполне можно сразу после того, как установить в "неправильную" батарею очень простой элемент, прямо называемый удлинителем протока. И в целом ничего сложного – берется обычная длинная трубка с одним зауженным концом. Она вводится внутрь батареи через верхнее подключение. Вот и получается, что труба с горячей водой аккуратно увеличивается на всю длину радиатора. И потом ее вход оказывается на другой стороне. Стоит такой удлинитель протока крайне недорого. А проблему плохой циркуляции воды в качестве неправильного подсоединения радиатора решает качественно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что

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