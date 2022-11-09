УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела

9 ноября 2022, 09:20

В нынешней сложной коммунальной ситуации, у многих украинцев остро встал вопрос "Как сделать батареи теплее?". Главред детально на него отвечает.

Отопления
Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела / коллаж фото УНИАН

Что сделать с батареей, чтобы лучше грела

Как говорят эксперты в сфере ЖКХ, загрязненная система отопления легко может в конечном итоге (и, по факту, в большинстве случаев, так и происходит, что знатно добавляет нулей в квитанциях) увеличить затраты на "коммуналку" на целую четверть. Но все же этой проблеме можно помочь. Итак, сперва гляньте-ка – много ли пыли на радиаторах батареи. Суть такова - если ребра конвектора сильно запылены, то между ними будет передаваться крайне немного тепла. То есть и в помещении будет гораздо "морозней", чем, в принципе, могло бы быть.

Итак, как же можно почистить радиатор батареи от пыли и грязи максимально быстро. Сначала стоит отключить радиатор. Потом подложить под него полотенце. Далее – все обустроить таким образом, чтобы тщательно подсобрать грязь и пыль. Затем нужно аккуратно включить фен (на полную катушку). Ну и потом уже аккуратно направить насадку в пространство между задней частью радиатора и стеной. Что мы имеем в итоге? Получается только пыль и грязь на полотенце. И, соответственно, весь вышеуказанный процесс максимально решит проблему грязных ребер конвектора.

Как увеличить отдачу тепла от батареи

  • Здесь есть несколько способов:
  • Для того, чтобы теплый воздух быстрее согревал квартиру, рядом с батареями можно поставить вентилятор, который поспособствует гораздо более эффективной циркуляции воздуха внутри системы;
  • Для того, чтобы поднять уровень теплоотдачи, нужно увеличивать площадь батареи. Для таких нужд можно и нужно использовать качественный металлический экран (причем он должен полностью соответствовать высоким показателям теплопроводности).
  • Экран из фольги — чтобы не нагревать стену, за батареей нужно установить такую шахермахерскую штуку. Причем подойдет сама обычная пищевая фольга.
  • Уберите от батареи все лишнее — не закрывайте их шторами, перенесите мебель либо декоративные решетки.
  • Крутните ручку регулятора — если батарея оснащена такой штукой, то обязательно проверьте, на какую температуру она включена.
Отопления

Что делать, если в квартире крайне плохо греют батареи

Очень может быть, что проблема в том, что радиатор неправильно подключен к системе. Сама батарея обычно подключается к стояку в двух его местах – в верхней и нижней части. Далее понятно, что когда горячая вода втекает в батарею (и омывает все ее части изнутри), то снизу она должна качественно вытекать. Но ведь мир жесток и несовершенен. И довольно часто сантехники-халтурщики обе трубы подключают к стояку с одной стороны. Вот и получается, что вода уже циркулирует крайне плохо. И часть секций батареи все равно не нагревается.

Что делать в такой ситуации? Проблема в том, что переваривать систему крайне непросто. Ну а в холодное время года совершить такое категорически маловероятно (ведь нужно сливать воду из системы). Подсобить вполне можно сразу после того, как установить в "неправильную" батарею очень простой элемент, прямо называемый удлинителем протока. И в целом ничего сложного – берется обычная длинная трубка с одним зауженным концом. Она вводится внутрь батареи через верхнее подключение. Вот и получается, что труба с горячей водой аккуратно увеличивается на всю длину радиатора. И потом ее вход оказывается на другой стороне. Стоит такой удлинитель протока крайне недорого. А проблему плохой циркуляции воды в качестве неправильного подсоединения радиатора решает качественно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что

Другие новости:

отопление интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:44

"Это будет катастрофа": Столтенберг заявил, что войну нельзя завершать на условиях Кремля

09:42

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

09:37

ВСУ показали россиянам, чье Запорожье: для 150 оккупантов прошедшие сутки стали последнимиВидео

09:33

Партизаны под Мелитополем подорвали церковь с оккупантами - мэрВидео

09:20

Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела

Реклама
09:14

"У деда крыша съехала": озверевший Киркоров отхлестал поклонника по лицу

09:05

Просто спали – и в один миг их не стало: в Запорожье российская ракета убила супермодель и ее семью

08:30

Центр авто предупреждает: в Украине увеличили штрафы для водителей за непрохождение технического контроля новости компании

08:29

Адская ночь в Днепре: россияне ударили Градами и дронами-камикадзе, есть раненыеФотоВидео

08:25

Старая Европа уже побаивается Украинымнение

08:19

Херсон будет освобожден: США хотят обеспечить ВСУ всем тем, что нужно прямо сейчас - ПентагонВидео

08:10

В Тегеран отправили 140 млн евро наличными: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны в Украине

08:01

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

07:50

Любил готовить, но поехал убивать: ВСУ ликвидировали российского повара-оккупантаВидео

07:23

Выжили 130 из 570: мобилизованный оккупант пожаловался на "самое смертоносное" столкновение с ВСУ

07:05

Как избавиться от запаха сигарет от одежды: неожиданный метод, который действует за считанные минуты

06:45

"Мы с НАТО воюем": Соловьев устроил истерику в эфире из-за жалоб российских мобилизованныхВидео

06:18

Почему у России никак не получается накопить резервымнение

06:00

Как отбить мясо без молотка, шума и брызг: простые секреты

05:30

"Сотни погибших мобилизованных": в ВСУ рассказали о катастрофе россиян под ХерсономВидео

Реклама
04:34

Одна простая привычка поможет убрать жир на животе и похудеть: что нужно делатьВидео

04:03

Чем помыть пол без магазинной химии: 5 натуральных средств для идеальной чистоты

04:00

"Препати оргии": Меладзе оказался в тесном окружении трущихся об него женщин

03:45

"Затянуть петлю и изолировать": эксперт спрогнозировал, как ВСУ лучше всего освобождать ХерсонВидео

03:41

Затянутая в кожу Ксения Мишина показала, что значит настоящая сексуальностьВидео

03:20

Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закускиВидео

03:15

"Москва репрессирует украинцев": экс-посол США назвал серьезной ошибкой возможные переговоры с РФВидео

02:40

"Их шанс отколоться": американский генерал дал прогноз по поводу распада РоссииВидео

01:36

Зачем класть картошку в горшки с цветами - секрет опытных цветоводов

00:51

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

00:24

"Может произойти в ближайшее время": Тайвань ожидает вторжения КитаяВидео

00:04

"Награда будет в Украине до конца войны": Шон Пенн передал свой "Оскар" президенту ЗеленскомуВидео

08 ноября, вторник
23:48

Spice Girls снова вместе: "перчинки" воссоединились для празднования важной даты

23:40

США и Россия планируют возобновить переговоры по ядерному оружию - BloombergВидео

23:33

Военный эксперт пояснил, смогут ли россияне применить опыт бомбардировок Сирии в УкраинеВидео

23:28

Кончаловский приехал на Донбасс снимать кино об украинском горе

23:27

Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал: вспыли подробности "пожара" в королевской семьеВидео

23:04

Шойгу приехал и "проверил" оккупантов и "генерала-Армагеддона" СуровикинаВидео

23:02

"Никакого движения вперед не будет": Жданов сделал неутешительный прогноз по контрнаступлению ВСУВидео

22:48

"Это что за чудо вывалило": Киркоров шокировал людей голым видом на сцене и устроил дикий скандалВидео

Реклама
22:46

Когда ВСУ начнут бои за Крымский мост: прогноз астрологаВидео

22:46

Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн МаккафертиВидео

22:03

В Украине наступает решающий период войны - БудановВидео

21:59

Ох и требование: холостяк Топольский рассказал, какой должна быть его девушка

21:44

РФ заплатила Ирану за дроны 140 млн евро и отдала захваченное в Украине западное оружие - Sky NewsВидео

21:35

Брэдли Купер и Ирина Шейк снова завели роман - СМИВидео

21:33

Их никто не любит по-настоящему: имена женщин, которые постоянно страдают от нелюбвиВидео

21:18

Украина под защитой: ВСУ уже получили комплексы ПВО NASAMSВидео

21:14

"Это будет экстренный шаг": Шмыгаль поставил точку в вопросе эвакуации жителей КиеваВидео

20:44

ВСУ загонят оккупантов в ловушку и могут освободить Мариуполь до конца 2022 года – генерал СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять