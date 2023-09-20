Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

Главред расскажет, как работает батарейка и почему укус может продолжит её жизнь.

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Почему если кусать батарейку она работает / коллаж: Главред, фото: скриншот

Батарейки - предмет, которым пользуется практически каждый. Многие еще из детства помнят старый лайфхак, который помогает возобновить работу батарейки, если ее укусить. Мы расскажем, как батарейки влияют на человека и зачем их грызть.

Почему если кусать батарейку она работает

Старый, но проверенный лайфхак: если укусить или помять батарейку, она продолжит свою работу. Однако мало кто знает, почему так происходит. На самом деле, объяснить это явление достаточно просто.

Батарейка содержит в себе электролит и гидроксид марганца. Когда гидроксид марганца накапливается, доступ электролита внутри крупинок на поверхности батарейки блокируется и тогда батарейка перестает работать. Когда человек кусает или мнет батарейку, часть крупинок ломается и электролит вступает в реакцию с остатком диоксида марганца, чем продлевает работу батарейки.

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Можно ли грызть батарейки

Мало кто знает, как батарейки влияют на человека, однако важно знать, что то, чем наполнена батарейка - достаточно опасно для человека и любых других живых существ. Именно по этому батарейки категорически не стоит выбрасывать с бытовым мусором. Получается, кусать батарейки лучше не стоит, а ещё важнее - следить, чтобы ими не игрались и не проглотили маленкие дети. В противном случае - необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

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