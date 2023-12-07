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"Спокойствие и твердость": Данилов жестко прореагировал на провал закона о помощи США Украине

Дмитрий Видоменко
7 декабря 2023, 12:45
Украинцы не прекратят защищать государство и не откажутся от своей земли, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, Сенат
Данилов, как обычно, выражения особо не подбирал / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов после вчерашнего блокирования законопроекта с помощью Украине на процедурном голосовании в Сенате США заявил, что украинцы не прекратят защищать государство. Свое мнение он высказал в посте в сервисе микроблогов X ‒ бывший Twitter.

"Спокойствие и твердость. В независимости от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира мы не прекратим защищать наше государство, мы не откажемся ни от одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного", — написал Данилов

По словам чиновника, несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила.

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"Поэтому Силы обороны Украины есть и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками изменчивой политической конъюнктуры и невыполнения взятых международных обязательств по безопасности", — подытожил он.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов. Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

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СНБО Сенат США Алексей Данилов война России и Украины
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