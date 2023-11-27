В Украине изменят мобилизационную политику: Данилов объяснил новый план

Секретарь СНБО рассказал, что мобилизация станет более гибкой, и в армию можно будет идти на конкретные специальности.

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В Украине изменят мобилизационную политику/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Аппарат СНБО

В Украине планируют изменить мобилизационную политику, чтобы сохранить боеспособность после почти двух лет противостояния полномасштабному вторжению российских оккупантов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет The Guardian. Он отметил, что об изменениях в том, как проводится мобилизация, объявят уже на этой неделе.

Данилов частично рассказал, какие изменения планируют ввести. По его словам, в частности, планируется использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленной мобилизации. Так, благодаря таким компаниям мобилизованные смогут быть уверены в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их гражданским навыкам.

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"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью", – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров придерживается новых подходов к мобилизации.

Данилов рассказал, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. Например, нужны сварщики или слесари и так далее", – пояснил он.

Также секретарь СНБО отметил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией, однако российская пропаганда пытается намеренно преувеличить масштаб этой проблемы.

Мобилизация в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда будет готов и обнародован новый план мобилизации. Он заявил, что Украине необходимы новые решения относительно мобилизации.

Также ранее сообщалось, что в Украине расширят права ТЦК. Законодательство в сфере прав работников ТЦК в Украине планируют изменить. На данный момент сотрудники территориальных центров комплектования по закону не имеют права останавливать людей, проверять их документы и вручать повестки. Однако вскоре это может измениться.

Напомним, ранее Главред рассказывал, кого не смогут мобилизовать зимой и что нужно для отсрочки.

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