Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

Российский диктатор Владимир Путин усиливает вторжение оккупантов в Украину. Сейчас он отправляет на фронт больше российских оккупантов, чем когда-либо прежде с тех пор, как началось полномасштабное вторжение.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.
По словам Шаппса, продвижение российских захватчиков сдерживает лишь храбрость украинцев и поддержка, которую оказывают Украине западные партнеры.
"Путин усиливает свое вторжение, бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны. Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем успокаиваться", – заявил он.
Глава британского Минобороны подчеркнул, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке, чтобы продолжать борьбу против страны-агрессора России.
Война в Украине
Британская разведка отмечала, что у оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.
Напомним, командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Сырский.
Напомним, в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.
Читайте также:
- Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу
- "Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине
- "Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине - тревожный прогноз ВСУ