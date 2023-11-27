Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

Глава Кремля сейчас отправляет на смерть больше россиян, чем в любой другой период с начала полномасштабной войны.

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Путин усиливает вторжение и бросает на фронт еще больше оккупантов/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин

Российский диктатор Владимир Путин усиливает вторжение оккупантов в Украину. Сейчас он отправляет на фронт больше российских оккупантов, чем когда-либо прежде с тех пор, как началось полномасштабное вторжение.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.

По словам Шаппса, продвижение российских захватчиков сдерживает лишь храбрость украинцев и поддержка, которую оказывают Украине западные партнеры.

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"Путин усиливает свое вторжение, бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны. Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем успокаиваться", – заявил он.

Глава британского Минобороны подчеркнул, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке, чтобы продолжать борьбу против страны-агрессора России.

Война в Украине

Британская разведка отмечала, что у оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.

Напомним, командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Сырский.

Напомним, в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.

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