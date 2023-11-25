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Кого не смогут мобилизовать зимой и что нужно для отсрочки: что говорят законы

Дмитрий Видоменко
25 ноября 2023, 09:23
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу.
В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации
В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине по-прежнему продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане призываются в ряды ВСУ. Причем мобилизации подлежат украинцы как с опытом военной службы, так и без него. При этом право на отсрочку от службы регламентируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно официальным документам, на военную службу в Украине продолжают призывать как пригодных граждан, так и тех, кого военно-врачебная комиссия сочла ограниченно пригодными к службе. Последних отправляют не на фронт, а в части обеспечения либо в ТЦК (в просторечии ‒ военкоматы).

Получить законное освобождение от службы в армии могут такие украинцы:

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  • забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);
  • признанные лицами с инвалидностью или непригодными к службе;
  • многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  • женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);
  • опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;
  • народные депутаты;
  • студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;
  • научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья. Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется.

Также Министерство обороны Украины подписало новое соглашение касательно мобилизации военнообязанных в рамках кампании "Рекрутинг". Соглашение с компанией Work.ua. стало уже вторым в рамках нового проекта.

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