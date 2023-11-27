Изощряются, как могут: оккупанты научились дистанционно разминировать территорию

Российские солдаты нашли решение, как обезвреживат мины, не используя помощь саперов.

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Оккупанты научились дистанционно разминировать территорию / коллаж: Гларвед, фото: скриншот россми

Вражеская армия начала применять дроны с целю разминировать территории Украины. Об этом сообщил известный украинский волонтер Сергей Стерненко.

По словам Стерненко, враг не только научился, но и публично показал, как применяет FPV дроны для того, чтобы обнаружить и обезвредить мины. Делает он это с помощью тортиловой шашки с зажигательной трубкой, которую сапер дистанционно опускает прямо на мину.

Оккупанты научились дистанционно разминировать территорию / коллаж: Гларвед, фото: скриншот россми

На кадрах, которые опубликовал Стерненко видно, как оккупанты проводят дистанционное разминирование и обнаружение взрывоопасных предметов.

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В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что эту тактику начали применять подразделения "Южной" группировки войск. Там сообщают:

"Чаще всего противник выставляет целые "шлагбаумы" из мин, делая невозможным передвижение техники по дорогам в "освобожденных" населенных пунктах. Для выявления и уничтожения таких "сюрпризов" наши бойцы применяют беспилотные летательные аппараты. Такой способ разминирования приобретает еще большую актуальность, если учитывать, что некоторые современные мины натовского образца устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики: сапер не может подойти к таким минам".

Минобороны РФ / скриншот

К тому же МО РФ отметили, что после опущения шашки на мину, дрон со скоростью 100 км/ч покидает опасное место и успевает зафиксировать подрыв со стороны. Также подобную технику используют для того, чтобы обезвредить подход к опорным пунктам украинских войск.

"Высокая скорость и маневренность этих летательных аппаратов также позволяют применять их для разминирования подходов к опорным пунктам ВСУ, - отмечают в Министерстве обороны РФ.

Напомним, рекордные потери армии российских оккупантов в ноябре нынешнего года вызваны наступлением на Авдеевку. Такое заявление было опубликовано на официальной странице Минобороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Также, российский диктатор Владимир Путин усиливает вторжение оккупантов в Украину. Сейчас он отправляет на фронт больше российских оккупантов, чем когда-либо прежде с тех пор, как началось полномасштабное вторжение.

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