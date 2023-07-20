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Ценой жизни сдержал наступление врага: 21-летний воин погиб при минировании дороги

Анна Ярославская
20 июля 2023, 08:26 обновлено 20 июля, 08:30
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Максим Деркач погиб 6 марта 2022 года вблизи населенного пункта Щербаки Запорожской области. О смерти Героя стало известно только сейчас.

Максим Деркач
Максим Деркач погиб 6 марта 2022 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/svmiskrada

На войне погиб 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага. О смерти Героя стало известно только сейчас.

Светловодская городская территориальная община в Facebook сообщила, что 21 июля на Кировоградщине простятся с павшим воином.

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"К сожалению, снова имеем печальные новости. Стало известно о гибели на развязанной Россией войне молодого защитника, жителя пгт Власовка Деркача Максима Александровича, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

Максим окончил общеобразовательную школу I-III ступеней №8, затем учился в Кременчуге на мастера ресторанного обслуживания. Позже он пошел на срочную службу, а затем перешел за контракт.

Несмотря на свой молодой возраст, был участником боевых действий на Донбассе. До полномасштабного российского вторжения служил уже год.

После 24 февраля Максим был оператором противотанкового отделения противотанкового взвода огневой поддержки горно-штурмового батальона.

Погиб Герой 6 марта 2022 года вблизи населенного пункта Щербаки Запорожской области. Вместе с командиром и двумя побратимами он минировал дорогу. Ценой собственной жизни защитники сдержали наступление врага.

У Максима Деркача остались родители и брат. Прощание с защитником Украины состоится 21 июля в поселке Власовка.

Максима Деркача проводят в последний путь 21 июля
Максима Деркача проводят в последний путь 21 июля / Фото: facebook.com/svmiskrada

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погибли сразу двое медиков из Закарпатья - Владимир Вудмаска и Иван Буцко. Мужчины пошли на фронт добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Погибли герои в один день, спасая жизни своих побратимов.

Ранее в бою с российскими оккупантами погиб 31-летний воин, пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей", который в начале полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины защищал от врага подступы к Киеву, впоследствии на фронте командовал группой реагирования.

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