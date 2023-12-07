"Впереди самая трудная часть зимы": в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине

В РФ сложная ситуация с бронетехникой, но есть много ракет. Оккупанты продолжают производство ракет и ударных дронов и скоро могут снова массово ими бить.

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В ГУР анонсировали возобновление ракетных атак РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами. Самая трудная часть зимы еще впереди.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что возможной причиной того, почему захватчики сейчас редко используют для ударов именно ракеты, является изменение тактики.

"Опять же, возможно, речь идет об изменении тактики. И всё же самая трудная часть зимы, в том числе в температурном режиме, еще впереди", – сказал Юсов. видео дня

Он подчеркнул, что это означает, что любой сигнал тревоги является предупреждением о серьезной опасности, поэтому игнорировать такие сигналы не стоит.

Какого оружия в РФ сейчас больше всего

Юсов также оценил запасы и производство оружия в России. Он отметил, что страна-агрессор и дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов сейчас есть еще много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о ракетах С-300.

"Конечно, это не высокоточное оружие. Оно просто летит в определенном направлении и поражает то, что находится в квадрате. Это оружие, которое прежде всего направлено против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – отметил представитель ГУР.

Также Юсов рассказал, что у оккупантов еще есть много стрелкового оружия, которого, по его словам, хватит "на значительное количество кадрового резерва". В то же время у захватчиков сложная ситуация с бронетехникой – из-за недостатка такой техники они вынуждены расконсервировать и модернизировать старые образцы из своих запасов.

Юсов отметил, что в РФ сейчас есть критическая нехватка современных технологий: современной оптики, современной радиоэлектроники, схем, микрочипов. А именно такие элементы нужны для того, чтобы можно было модернизировать технику. Поэтому с этим у захватчиков проблемы будут продолжаться.

"Но есть и определенные возможности. Продолжается производство ракетных вооружений. Налажено производство по большей части ударных беспилотников. Это действительно является проблемой для нас, потому что это последствия обхода санкций. В то же время само по себе производство беспилотников – не сверхсовременное производство", – сказал представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 6 декабря в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

Также в ночь на 7 декабря РФ атаковала Одесскую область – есть "прилет", погиб человек. Удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Напомним, волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что РФ приближается к технологическому перелому. Россия усиливает свою преемственность в сфере автоматизированных систем и дронов, которые должны изменить концепцию ведения войны.

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