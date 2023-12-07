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"Готовы поставить Украину на колени": Байден намекнул на компромисс с республиканцами

Анна Ярославская
7 декабря 2023, 10:08
Даже если президент и сенаторы найдут способ продвинуться в вопросе безопасности границ, любое соглашение столкнется с препятствиями в Палате представителей.
Джо Байден
Джо Байден предупредил об ужасных последствиях для Киева, если Конгресс не сможет проголосовать за пакет военного финансирования Украины / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, pixabay.com

Президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев за блокировку законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако заявил о готовности искать компромисс.

Когда вечером 6 декабря республиканцы в Сенате заблокировали выделение десятков миллиардов долларов военной и экономической помощи Украине глава Белого дома охарактеризовал эту тактику как "ошеломляющую" и опасную. Тем не менее, он также сигнализировал об открытости тому, чего в конечном итоге хотят законодатели Республиканской партии - изменению пограничной политики, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Байден предупредил об ужасных последствиях для Киева и "подарке" российскому диктатору Владимиру Путину, если Конгресс не сможет проголосовать за пакет военного финансирования Украины и Израиля на сумму 110 миллиардов долларов, а также другие приоритеты национальной безопасности.

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Несколько часов спустя республиканцы в Сенате демонстративно проголосовали за то, чтобы остановить продвижение пакета.

"Они готовы буквально поставить Украину на колени на поле боя и при этом нанести ущерб нашей национальной безопасности", — сказал Байден.

Но даже критикуя республиканцев за их позицию, Байден подчеркнул, что он готов "пойти на существенные компромиссы относительно границы", если это необходимо для прохождения пакета через Конгресс.

"Это заявление вселило, по крайней мере, некоторую надежду на то, что прогресс может быть достигнут в ближайшие дни, поскольку Сенат ведет переговоры по безопасности границ - одному из самых сложных вопросов в американской политике", - пишет WP.

Байден не назвал конкретных политических предложений и обвинил республиканцев в том, что они хотят решения политического вопроса больше, чем двухпартийного компромисса.

Издание также отмечает: даже если президент и сенаторы каким-то образом найдут способ продвинуться вперед в вопросе безопасности границ, любое соглашение столкнется со значительными препятствиями в Палате представителей.

"Жесткие консерваторы, которые контролируют палату, пообещали заблокировать ее, если не будет принят широкий набор жестких мер пограничной и иммиграционной политики", - пишет WP.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов. Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил, что, если Россия нападет на одну из стран НАТО, американские войска будут активно участвовать в боях. Такой сценарий становится более вероятным, особенно, если Украина потеряет поддержку со стороны США.

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

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война в Украине новости США Джо Байден
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