Россияне готовятся к 4 волне наступления: Братчук рассказал о цели №1 для Кремля

Россияне готовятся к 4 волне наступления на Авдеевку. По словам Братчука, оккупанты пытаются проводить штурмовые операции по всему фронту.

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Братчук рассказал о цели №1 для россиян / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

На разных участках фронта продолжаются интенсивные бововые действия. Российские оккупанты пытаются провести атаки и стабилизировать линию соприкосновения. Украинские войска успешно удерживают свои позиции и эффективно ликвидируют вражеские силы и технику. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Братчука, россияне продолжают активные штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на Лиманском, Купянском, Авдеевском, Бахмутском.

"Враг сегодня пытается атаковать на всех направлениях. Пытается, в частности, на Запорожском направлении вернуть себе так называемый Роботинский плацдарм. То, что удалось сделать на этом участке Вооруженным силам Украины несколько недель назад, уже даже месяцев, как раз и называется, вклинивание во вражескую оборону. Одна из главных задач россиян — выровнять линию соприкосновения, линию фронта. Это, наверное, задача номер один для противника. Так же, как и Авдеевка. Однако там уже больше политических решений просматривается", - сказал эксперт.

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Братчук считает, что план россиян включает в себя наращивание активности боевых действий на указанных направлениях фронта.

"Мы отмечаем это сегодня по Авдеевке, уже говорят о подготовке четвертой волны наступления россиян. Примерно то же самое фактически происходит и на других локациях, на других направлениях", — сказал спикер.

Главной задачей с украинской стороны, по словам Братчука, является сохранение тех позиций, которые на данный момент удерживаются под контролем Сил обороны и максимальное уничтожение живой силы и техники противника.

Наступление россиян в районе Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних двух месяцев российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Как сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, за этот период они понесли потери в боях, количество погибших военных уже превышает 15 тысяч.

Ранее майор МВД и представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, будут ли Вооруженные Силы Украины выходить из Авдеевки. Украинские военные, расположенные в Авдеевке, достигают рекордов в ликвидации оккупантов. Несмотря на это, враг не останавливается, и российские войска продолжают направлять значительные силы и технику для штурма города. Украинские военные не намерены покидать Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский определил единственную цель нового наступления России. По его выражениям, президент РФ Владимир Путин не одержал ни одной победы в операциях на фронте в этом году. Однако он заметил, что Россия усилила давление на фронте.

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