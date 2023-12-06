Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

Украинский президент призвал страны "Большой семерки" поставлять ВСУ больше дальнобойного оружия.

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Зеленский доложил о ситуации на фронте / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не выиграл ни одну из операций на фронте в этом году. Однако, констатировал он, Россия усилила давление на фронте.

Во время выступления перед участниками онлайн-саммита лидеров "Большой семерки" Зеленский раскрыл причину такой активизации оккупантов на линии фронта.

"Путин собирается симитировать избрание на новый президентский срок. И, чтобы минимизировать рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте", - отметил глава государства. видео дня

Впрочем, наши воины выдерживают удары, подчеркнул Зеленский.

"Путин не выиграл ни одной операции за этот год. Мы сохраняем важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам. И дальнобойные средства в этом помогают и очень помогут", - отметил президент.

Ситуация на фронте критическая

В ноябре российские войска пошли в новое масштабное наступление на востоке Украины. По последним данным аналитиков, РФ, несмотря на колоссальные потери, имеет определенные успехи в продвижении.

Россияне уже сами признают "мясные штурмы" со стороны оккупантов и утверждают, что по крайней мере Авдеевку Путин приказал захватить до Нового года - чтобы отчитываться перед своими избирателями. Кроме того, Москва после "победы" захочет сесть за стол переговоров с Украиной.

Все это происходит на фоне критической нехватки оружия ВСУ и неуверенности относительно одобрения Конгрессом США нового финансирования поддержки Украины. 6 декабря в послании к Конгрессу Байден уже открыто предупредил, что если США откажутся поддерживать ВСУ оружием, Путин одержит победу и пойдет новой войной против НАТО.

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