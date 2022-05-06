Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощи

Болгария / pixabay

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страну вовлекают в конфликт и выступил против предоставления Украине военной помощи.

Как сообщает БГНЕС, политик раскритиковал депутатов Народного собрания, поддерживающих предоставление Украине помощи.

По его словам, таким образом, парламентарии насаждают милитаристские настроения.

"Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан", – заявил он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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