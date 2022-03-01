Министр обороны Болгарии лишился должности из-за слов об Украине / facebook.com/stefan.d.yanev

Болгарский министр обороны Стефан Янев лишился должности. Чиновник не смог назвать войну в Украине войной.

Соответствующее решение принял премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, пишет информагентство Reuters.

По словам Петкова, официальная София разделяет позицию Европейского Союза по отношению к Украине. Поэтому Стефана Янева уволили из-за нежелания называть вторжение России войной.

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя назвать это операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты", - пояснил свое решение Петков.

1 марта правительство Болгарии должно одобрить увольнение министра.

Напомним, Украина ведет оборонительную операцию в связи с полномасштабным военным вторжением России. Президент РФ Владимир Путин рано утром, 24 февраля, объявил о так называемой "военной операции" против Украины. После этого территория страны была обстреляна ракетами. Далее вторглись российские войска. Противник несет серьезные потери.

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