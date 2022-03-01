Гаага занялась преступлениями РФ: начато расследование нападения на Украину

Инициировано расследование против должностных лиц РФ, которые совершили преступление против человечества.
В Гаагском Международном Криминальном суде открыто производства в связи с войной, которую Россия развязала против Украины.
Инициатором выступил прокурор Гаагского Международного Криминального суд Карим Хан, говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
Он начал расследование против должностных лиц Российской Федерации, которые совершили преступление против человечества, вторгнувшись в Украину.
"Есть достаточные аргументы считать, что в Украине были совершены как, вероятно, военные преступления, так и преступления против человечества", – сказал он.
В первую очередь в Гааге поручили заняться сохранением всех доказательств против РФ.
"Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мой офис. Но я дважды воспользовался своими прерогативами", – добавил Хан.
Война РФ против Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.