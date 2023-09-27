Парламент Болгарии проголосовал за поставку ВСУ неисправных ракет С-300

С-300, которые Болгария поставит Украине, составляют от 3 до 5% от общего имеющегося у Болгарии количества ракет.

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Решение для болгарских властей далось с трудом / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay, sofiaglobe.com

Парламент Болгарии 27 сентября за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 ВСУ. Ожидается, что Украина отремонтирует эти ракеты и будет использовать в ходе боевых действий против российских оккупантов.

Как пишет The Sofia Globe, дебаты длились более трех часов - все началось с открытого заседания, а затем перешло в обсуждение с военными "за закрытыми дверями". О результатах голосования, так как они не были потом объявлены, журналистам пришлось переспрашивать у депутатов.

Издание отмечает, что СМИ неясно, почему голосование вообще проходило в закрытом режиме.

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Данное решение Софии предусматривает поставку только непригодных ракет к С-300, а не ракетных систем. Также в передачу для Украины войдут патроны калибра 5,45 мм из запасов МВД Болгарии.

Военные в ходе открытой части заседания отмечали, что количество ракет, переданных Украине, "минимально" и никоим образом не подорвет боеготовность ВС Болгарии. Вместе с тем София сосредоточиться на приобретении новых ЗРК.

Болгария и Украина

Накануне появилась информация о намерениях Софии передать Киеву неисправные ракеты к С-300.

Решение для болгарских властей далось с трудом, так как в парламенте страны до сих много представителей местных пророссийских сил.

Именно пророссийские политсилы тормозили выделение Болгарией военной помощи Украине. Этим объясняются и весьма прохладные отношения двух стран. От Софии также звучали призывы к Украине насчет "мирных переговоров" с намеком на "компромиссах" с РФ.

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский был вынужден "на пальцах" разъяснять властям Болгарии, почему Киев нуждается в передаче оружия.

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