F-16 скоро могут появиться в Украине: Нидерланды передадут первые 18 самолетов

Премье-министр Нидерландов и Владимир Зеленский подтвердили начало подготовки самолетов к передаче Украине.

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Нидерланды готовят к передаче Украине 18 самолетов F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина скоро может получить современные самолеты F-16 от Нидерландов. Правительство уже распорядилось подготовить первые 18 самолетов для поставки Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на своей странице в Twitter.

"Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка могла состояться, необходимо также выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", - написал Рютте.

Он также акцентировал внимание на прогрессе Украины в вопросе реформ, которые необходимы для вступления в ЕС.

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"Я также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке со стороны ЕС", - добавил Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Нидерланды за решение о начале подготовки к передаче первых самолетов.

"Я также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул важность скорейшего предоставления Украине долгосрочной помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро. Мы обсудили развитие событий на передовой, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и противовоздушную оборону", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина и Нидерланды продолжают совместную работу по гарантиям безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией "Большой семерки".

Передача истребителей F-16 Украине

Напомним, что стали известны даты, когда Украина получит F-16 от Бельгии. Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

Черник уверен, что F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет. Украинские военные смогут добиться перелома на фронте, для этого нужно уничтожать все, чтобы россияне не могли пополнять запасы.

Военный эксперт рассказал, при каких условиях F-16 серьезно повлияют на бои. Сейчас сторонам нужно начать процесс настройки путей поставки боеприпасов, запчастей и техоборудования для F-16.

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