Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных: Арахамия раскрыл детали

Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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Арахамия рассказал о мобилизации 500 тысяч военных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 25 декабря, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правительство должно было 25 декабря подать в Раду законопроект о мобилизации. Депутат сообщил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных.

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "действии" и т.д. Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

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"Военные нуждаются в решении своих проблем. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - добавил Арахамия.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

В Украине скоро опубликуют новый законопроект о мобилизации. Проект закона предусматривает, что люди за границей будут так же как и люди в Украине проходить те же процедуры. В частности, будет необходимо проходить идентификацию.

Зеленский откровенно высказался относительно ротации. Президент сообщил, что готовятся решения вопросов, которые задают наши подразделения, боевые бригады. Вопросы по мотивации, определение сроков службы.

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