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Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый законопроект

Елизавета Бельмас
22 декабря 2023, 18:16обновлено 22 декабря, 19:43
Законопроект о мобилизации выехавших из Украины мужчин будет готов уже в январе.
В Украине скоро объявят мобилизацию за границей
В Украине скоро объявят мобилизацию за границей / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине депутаты, Министерство обороны и Генеральный штаб разрабатывают комплексный законопроект для мобилизации и воинского учета мужчин, покинувших Украину. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По словам народного депутата, в первые дни заседания парламента в январе 2024 года законопроект будет представлен в виде проекта и выдвинут для голосования парламента в первом чтении.

Что предлагает будущий законопроект

Вадим Ивченко рассказал, что проект закона предполагает, что люди за границей будут также как и люди в Украине проходить те же процедуры. В частности, будет необходимо проходить идентификацию.

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Он добавил, что если человек попадет в перечень тех, кто подлежит мобилизации, он получит повестку.

"А далее - это уже твой выбор: или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это уже будет нарушение закона Украины и потянет за собой определенные последствия", - объяснил нардеп.

Среди последствий называется, например, прекращение предоставления услуг консульством. То есть, в случае просрочки паспорта - никто не предоставит новый. Также будут недоступны доверенности на суды в Украине и на продажи имущества.

Помимо прочего, Ивченко также добавил, что за отклонение от воинского учета за границей планируют отключать банковские карты. Однако пока это всё инсайдерская информация.

Мобилизация в Украине

Напомним, власти готовят решение по вопросу мобилизации 500 тысяч человек, и оно будет принято уже в ближайшее время. Инициатива должна быть утверждена в Верховной Раде. Причем нужно, чтобы мобилизованные понимали, на какой срок они призваны и когда будет проведена ротация. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что технологически Украина и ее враг - на одинаковом уровне. Он предостерег, что при таких условиях обороняться можно с меньшим количеством войск, но для победы и изгнания оккупантов нужен паритет или даже преимущество по численности, потому мобилизация необходима.

К тому же, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский откровенно сказал, что военные говорят о потребности мобилизации в 440 тысячах бойцов для ВСУ. Однако все понимают , что сначала надо строить систему, объяснив мотивы. Прежде всего внести изменения в соответствующие законодательные нормы, а после этого выйти и откровенно поговорить с людьми. Вместе с тем он согласился с идеей о призыве в армию мужчин, находящихся за границей и наказания для тех, кто не явится.

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мобилизация война в Украине
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