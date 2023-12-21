"Большая мобилизация или оккупация": почему для победы Украины необходима мобилизация - Дикий

Технологический уровень россиян сопоставим с нашим, поэтому для успешной обороны и возвращения контроля над территориями необходимо больше военных на фронте.

https://glavred.info/ukraine/bolshaya-mobilizaciya-ili-okkupaciya-pochemu-dlya-pobedy-ukrainy-neobhodima-mobilizaciya-dikiy-10527044.html Ссылка скопирована

Для победы Украине необходимо иметь численное преимущество над врагом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Россия и Украина находятся на одинаковом технологическом уровне. Поэтому количество людей на фронте должно быть пропорционально количеству противника, ведь украинская армия должен одержать победу и изгнать оккупантов с территории страны. Об этом рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Эспрессо".

"Не понимаю, каких еще аргументов не хватает по мобилизации. На самом деле есть один решающий аргумент – давайте посмотрим, сколько наших врагов, сколько мобилизуют русские и посылают сюда. За счет технического превосходства мы не можем воевать. Чтобы воевать значительно меньшим количеством, чем враг, для этого должна быть технологическая разница, например, как между армией США и Талибаном", - сказал военный.

Дикий отметил, что технологически Украина и ее враг - на одинаковом уровне. Он предостерег, что при таких условиях обороняться можно с меньшим количеством войск, но для победы и изгнания оккупантов нужен паритет или даже преимущество по численности.

видео дня

"Если меньшей силой, а чем у врага, еще как-то можно держать оборону, но не всегда, глядя, насколько меньше людей. Вот мы сейчас теряем Авдеевку, не хочу никого расстраивать, но с вероятностью более 90% к Новому году мы ее уже окончательно потеряем из-за того, что ее некому защитить, не хватает там достаточного количества людей", - добавил Дикий.

По его словам, недостаточное количество военных может привести к потерям ключевых позиций, как, например, потеря Авдеевки. Дикий добавил, что для того, чтобы недопустить этого необходима более масштабная мобилизация, чем она есть сейчас.

"Когда мы видим, сколько сейчас врагов на нашей территории, сколько еще они мобилизуют, то цифра 500 тыс. человек, которая может показаться большой, на самом деле может быть минималкой. Вот та цифра, что была озвучена 19 декабря на пресс-конференции президента Украины, это минимальная потребность ВСУ. Если мы говорим о том, чтобы переломить ход войны в нашу пользу, то нам эти 500 тыс. человек нужны не за следующий год, а за 3-4 месяца, где-то на весну. А дальше еще по 20 тыс. каждый месяц для пополнения потерь. Это полностью наш с вами выбор, что мы в этой ситуации считаем меньшим злом – большую мобилизацию или большую оккупацию", - подытожил он.

Для обеспечения победы на фронте необходимо немедленно мобилизовать не менее 500 тысяч человек, а еще 20 тысяч ежемесячно для восполнения потерь. Он подчеркнул, что эти цифры являются неприятными, но альтернатива - оккупация - является еще большей угрозой.

Мобилизация в Украине

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Также президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

Кроме этого, сейчас в Украине не проводится мобилизация 18-летних мужчин, но им могут вручить повестку в 17 лет для взятия на воинский учет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.