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Вручить повестку могут в 17 лет: в ВСУ разъяснили ситуацию с мобилизацией молодежи

Анна Ярославская
20 декабря 2023, 10:24
Хотя юношам могут вручить повестку, но она не означает отправку на фронт.

​Мобилизация, студенты
18-летних не могут забрать в армию в рамках мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мобилизация 18-летних мужчин в Украине пока не проводится, но вручить повестку могут с 17 лет, то есть еще в школе. Это необходимо для того, чтобы встать на воинский учет. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет - еще когда юноши учатся в школе: они проходят первичное медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП", - сказал он в интервью РБК-Украина.

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После этого юноши получают приписное свидетельство, которое требуется для поступления в учреждения среднего технического образования или ВУЗ.

При этом, хотя 18-летним могут вручить повестку, но она не означает отправку на фронт. Юноши должны прийти в свой ТЦК и СП для уточнения данных. С собой нужно иметь справку об учебе или приписное свидетельство.

Фитьо подчеркнул, что 18-летних не могут забрать в армию в рамках мобилизации, но для мужчин от 18 до 27 лет действует срочная служба в армии. Если они хотят пойти на фронт, то могут сделать это на добровольной основе. То же касается и студентов.

"Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре - он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию сейчас подпадают мужчины в возрасте от 27 лет", - сказал Фитьо.

Мобилизация в Украине

30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал этот закон, поэтому документ еще не вступил в силу.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит увеличить спектр здоровых военных в Вооруженных силах Украины.

19 декабря Зеленский заявил, что готов подписать закон о понижении предельного возраста для мобилизации, но закон о мобилизации женщин подписывать не будет.

Также глава государства заявил, что главком и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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