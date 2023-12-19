УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

Яна Ставская
19 декабря 2023, 20:33обновлено 19 декабря, 21:03
Сразу несколько нардепов ВР накануне подняли вопрос призыва на военную службу женщин.
Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ
Зеленский заговорил о снижении возрастного порога для мобилизации мужчин / коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал законопроекты об изменениях в мобилизационном процессе, которые находятся в разработке депутатов, в частности слухи об обязательной мобилизации женщин и снижении возрастного "порога" во время призыва мужского населения.

Во время итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский по этому поводу дал четкий ответ.

"Нет, не подпишу (речь идет о положениях о мобилизации женщин - Главред). Что касается 25-ти лет...Если все аргументы будут изложены (на сегодня я вижу, что им это нужно), то с этим соглашусь", - ответил Зеленский.

видео дня

Женщин хотят призывать в армию на уровне с мужчинами

Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

К примеру, нардеп Марьяна Безуглая опросе среди собственной аудитории сформулировала вопрос так, что мобилизация женщин на тыловые должности якобы может "привести к демобилизации тех, кто служит 24 месяца". Кроме того, идею мобилизовать женщин поддержала депутат от "Голоса" Инна Совсун. 18 декабря она заявила, что призыв женщин будет обязательным, "если это потребуется для обороны".

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что считает, что мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Его не удовлетворяет работа ТЦК сегодня.

Сейчас в МО хотят усилить мобилизацию путем большей вовлеченности органов местного самоуправления.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация ВСУ Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

21:21 Украина
Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

20:33 Украина
26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

20:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:21

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

20:53

ВСУ не могут перебросить бронированную технику: в Херсонской ОВА раскрыли проблемы

20:33

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

20:08

26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

20:00

Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивУчастие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив
20:00

Как предотвратить появление морщин: врач дала полезный совет

19:50

Зеленский "зарубил" идею вступления в НАТО "кусками"

19:27

Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

19:22

Будет как новый: эксперт рассказал, как отчистить ковер от красного вина

Реклама
19:11

Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

19:10

Какая страна станет следующей заказанной Путиным войноймнение

19:00

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек: сколько это будет стоить

18:48

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

18:38

2024 будет нереально трудным: астролог назвал главных неудачников года ДраконаВидео

18:37

FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт реклама

18:30

РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

18:08

Делали еще наши родители: диетологи назвали блюдо, которое продлевает жизнь

18:06

Польша созывает Совбез по вопросу Украины: что собираются решить

18:00

Дерматолог назвал 3 признака на коже, которые могут говорить о сердечно-сосудистых заболеванияхВидео

17:59

Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

Реклама
17:56

Дело против блогера-убийцы намеренно затягивают - правозащитник актуально

17:55

Оккупанты сбрасывают на бойцов ВСУ яд - CNN

17:53

Мобилизация, призыв женщин и план "Б" по помощи: все подробности пресс-конференции ЗеленскогоВидео

17:30

Эти 5 знаков проживут 2024 год без проишествий: известный астролог рассказал, что ждать в Новом году

17:22

РФ может напасть на Молдову и страны Балтии: Хофман призвал Европу готовиться

17:09

Деликатес, но не для всех: кому нельзя есть красную икру

16:55

"Навлечете болезни и беду": почему нельзя ложиться спать головой к двериВидео

16:55

Что будет с Украиной и США в случае победы Путина: СМИ раскрыт неутешительный прогноз

16:20

Говорите эту фразу каждому встречному: что нужно сделать 20 декабря, чтобы быть здороым

16:13

Называть ребенка в честь предков нельзя: стало известно, как имя влияет на судьбу

16:13

Шойгу говорит о 650 тысячах оккупантов в Украине, мечтает призвать 1,5 млн человек

16:11

Они будут в тупике: Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС

16:11

"Как сообщить людям, что они нужны?": МОУ – о раздаче повесток в публичных местах

15:43

"Клин клином вышибать": Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ

15:22

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

15:15

Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всехВидео

15:12

"Россия слишком большая!": Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

14:59

От планов не отказался: диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления

14:45

Рекрутинг и мобилизация в ВСУ: в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию

14:45

В Украине продукты на рождественский стол стремительно дорожают: какие цены

Реклама
14:40

Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

14:13

Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

14:02

Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

14:00

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачникомЭксклюзив

13:59

Тайная сила символов: как выбрать тату, которое принесет богатство, удачу и любовь

13:38

Жир и нагар отпадет сам: женщина рассказала, как отмыть отмыть решетку из духовки

13:33

Смотрите на стены: признак того, что в вашем доме нашествие мышей

13:26

О масштабах "домашнего задания" по евроинтеграциимнение

13:05

"Не ожидал от него": российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский

13:02

Некоторые украинцы могут получить 4500 грн: кому выплатят помощь

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять