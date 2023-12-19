Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

Сразу несколько нардепов ВР накануне подняли вопрос призыва на военную службу женщин.

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Зеленский заговорил о снижении возрастного порога для мобилизации мужчин / коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал законопроекты об изменениях в мобилизационном процессе, которые находятся в разработке депутатов, в частности слухи об обязательной мобилизации женщин и снижении возрастного "порога" во время призыва мужского населения.

Во время итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский по этому поводу дал четкий ответ.

"Нет, не подпишу (речь идет о положениях о мобилизации женщин - Главред). Что касается 25-ти лет...Если все аргументы будут изложены (на сегодня я вижу, что им это нужно), то с этим соглашусь", - ответил Зеленский. видео дня

Женщин хотят призывать в армию на уровне с мужчинами

Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

К примеру, нардеп Марьяна Безуглая опросе среди собственной аудитории сформулировала вопрос так, что мобилизация женщин на тыловые должности якобы может "привести к демобилизации тех, кто служит 24 месяца". Кроме того, идею мобилизовать женщин поддержала депутат от "Голоса" Инна Совсун. 18 декабря она заявила, что призыв женщин будет обязательным, "если это потребуется для обороны".

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что считает, что мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Его не удовлетворяет работа ТЦК сегодня.

Сейчас в МО хотят усилить мобилизацию путем большей вовлеченности органов местного самоуправления.

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