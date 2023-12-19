Зеленский 'зарубил' идею вступления в НАТО 'кусками'

Президент считает такой сценарий "фантастическим", тем более конкретных предложений Украине не поступало.

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Зеленский о вступлении в НАТО / Коллаж: Главред, скриншоты

Президент Украины считает нереалистичным сценарий, по которому Украина вступает в НАТО частями, по образцу послевоенной Германии. Кроме того, по его словам, никакого предметного предложения по такому сценарию ни от одной страны-члена НАТО не поступало.

"Ни одного предложения ни от одного партнера мы не получали ... Представим, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Это высокие риски для нас, потому что это значит, что Путин войдет и начнется война с НАТО. И вот тут вопрос, Будут ли вступать страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая имеет какой-то статус в НАТО. Мы же не признаем с вами оккупированные территории русскими ... Мне кажется, что это фантазия", - подчеркнул президент.

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В Украине хотят мобилизовать 500 тысяч человек

Генштаб и главком Валерий Залужный предлагал мобилизовать дополнительных 400-500 тысяч человек, заявил Зеленский.

"Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов. Потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там... если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", - отметил он.

Президент заявил, что сокращение военной помощи повлияло на Южную операцию в 2023 году.

"Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли... Но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский.

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