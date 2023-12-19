Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

Ранее глава государства выражал надежду, что Украина одержит победу в этом году.

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Зеленский не дал четких сроков окончания войны в Украине / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Президент Владимир Зеленский ответил, считает ли вероятным завершение войны в 2024 году. Около года назад на итоговой конференции глава государства надеялся на победу над Россией в 2023-м.

В частности, на пресс-конференции 19 декабря у Зеленского поинтересовались мнением относительно дат завершения войны. Однако президент подчеркнул, что ее сроки зависят, в том числе, от способности консолидации украинского общества.

"Заявления партнеров о том, что война может затянуться на многие годы - это их мнения. Мысли часто отличаются от реальности. Сроки зависят от нас с вами. Если мы не потеряем нашу устойчивость, мы закончим войну раньше", - сказал Зеленский. видео дня

Что Зеленский называет окончанием войны

По словам президента, речь идет о полном освобождении территории и возвращении под контроль Украины Крыма и Донбасса. Глава государства поинтересовался, кто в противном случае гарантирует безопасность Украины от России.

"Когда сложная стадия войны, люди начали говорить: давай тут же, это уже для нас победа. Когда ты приезжаешь в Соединенные Штаты: "То, что Россия не смогла вас разрушить - это уже победа, осталось государство, идентичность, вы все вернете со временем". Я к этому отношусь со скепсисом. Я считаю, что мы должны бороться. Потому что никто не гарантирует, что если даже завтра мы дойдем до той линии, где это нашествие началось... Так - а что дальше? А как будет далее? Какие гарантии безопасности мы получим? Кто гарантирует безопасность с Россией?" – отметил он.

Однако освобождение любой территории от России уже сделает ее слабее.

"Понятно, что чем больше Россия отступит, тем она будет слабее, начиная с их лидера и заканчивая их присутствием на международной площадке. Это нужно использовать. Это будет очень сложно", - сказал Зеленский.

Что президент говорил около года назад

На пресс-конференции 23 февраля 2023 года президент высказал надежда, что война с Россией закончится для Украины победой в течение этого года.

У Украины есть все, чтобы уже в этом году (в течение 2023-го - Главред) одержать победу над Россией в войне. Но и у нас, и у партнеров для этого есть свое "домашнее задание", подчеркнул тогда президент.

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам 2023 года. Ее анонсировали в Офисе президента.

В частности, Зеленский ответил на вопросы мобилизации и перспективы дальнейшей помощи со стороны США и ЕС.

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