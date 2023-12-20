В ВСУ пояснили, что поменяет снижение мобилизационного возраста до 25 лет

Молодые и опытные люди очень нужны в армии на командные и логистические должности, заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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По мнению эксперта, речь идет о мобилизации примерно 100 тысяч граждан Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит увеличить спектр здоровых военных в Вооруженных силах Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"С другой стороны как правило 25-летние юноши и старше — это юноши, окончившие университеты. Это как правило лица, которые по последним программам заканчивали обучение и им абсолютно легче будет адаптироваться в армии. Им будет абсолютно легче стать на должности, скажем, тех же операторов беспилотников, работников в компьютерной сфере в армии, потому что на самом деле IT-работники очень востребованы", — сказал он.

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Кроме того, говорит Тимочко, молодые и образованные люди нужны на руководящих должностях в армии, в штабах и логистически управленческих.

"Это люди современные, хорошо ориентирующиеся с компьютером, с программным обеспечением, это люди, которые привыкли еще быть в движении, уже себя реализовали, или начали себя реализовывать. Изменит ли это мобилизацию? Да нет, не изменит. Все равно, это сравнительно небольшое количество людей", – сказал он.

По мнению Тимочко, речь идет о мобилизации примерно 100 тысяч граждан Украины.

"Сколько из них будет пригодными — я думаю, еще меньше. Потому что некоторые женатые и имеют несколько детей, другие являются опекунами кого-то из родителей может иметь инвалидность", — сказал он.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде заговорили о мобилизации женщин. Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

Буданов заявил, что Силы обороны не могут обойтись без мобилизации. Численность Сил обороны составляет около 1,1 млн человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации не обойтись.

Стало известно, кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону. В Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предусматривает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку.

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