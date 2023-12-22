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Мобилизация в Украине: Рада готовит "революцию", в ОП грозят покарать уклонистов

Алексей Тесля
22 декабря 2023, 15:09
В Раде готовят изменения норм мобилизации, рекрутинга, а также прохождения военной службы.
Подоляк, Безуглая
Марьяна Безуглая и Михаил Подоляк высказались насчет мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Facebook М.Подоляка, Facebook/bezuhlamariana

Президент Владимир Зеленский откровенно сказал, что военные говорят о потребности мобилизации в 440 тысячах бойцов для ВСУ, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент говорит о том, что мало сказать "нам нужно". Надо строить систему, объяснив мотивы. Прежде всего внести изменения в соответствующие законодательные нормы, а после этого выйти и откровенно поговорить с людьми", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Вместе с тем он согласился с идеей о призыве в армию мужчин, находящихся за границей и наказания для тех, кто не явится.

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"Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят", - отметил собеседник.

Подоляк добавил, что для реализации этой инициативы необходимо выработать решение на уровне Генштаба, Министерства обороны, МИД, а также правительств других стран, где находятся украинцы призывного возраста.

Что говорят в Верховной Раде

В свою очередь заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала об обновлении законопроекта о мобилизации в соответствии с замечаниями Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В проекте закона речь идет об изменении норм мобилизации, рекрутинга, прохождения военной службы и другие вопросы системы функционирования армии.

Основные положения новых изменений в законодательство:

  • Мобилизовать могут людей, которым исполнилось 25 лет (сейчас мобилизация только с 27);
  • Получают отсрочку, но не основание для увольнения соискатели последовательного высшего образования, которым менее 30 лет;
  • Ограничиваются права уклоняющихся и усиливается участие национальной полиции в мобилизационных мероприятиях;
  • Отсрочку могут иметь лица с инвалидностью 1-2 группы;
  • Женщины подлежат мобилизации только по желанию, то есть на добровольной основе;
  • При постановке на учет от отсрочки увольняются госслужащие, правоохранители, прокуроры, ГИС;
  • Убирается срочная служба и освобождаются срочники, все уволенные срочники переходят становятся такими же гражданами, как и другие, и их имеют право мобилизовать с 25 лет;
  • Основания для увольнения с военной службы имеют лица, прослужившие во время военного положения 36 месяцев и заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава);
  • Вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях и базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
  • Уточняется, что государственные органы, администрации обязаны мобилизовать, а не способствовать этому процессу мобилизации, как было раньше;
  • Мобилизация транспортных средств расширяется на всех, кроме физических лиц;
  • Военный учет вводится для всех граждан с 18 по 60 лет. Учитывать будут всех, даже тех, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию;
  • Вводится новый документ, а именно Военно-учетный сертификат, в котором будет указываться военнообязанное лицо, а также отсрочка, бронь и т.п.;
  • Кабинет Министров Украины определяет порядок военного учета за границей;
  • Граждане должны предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю, пройти медосмотр во время мобилизации, самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных, постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника);
  • Создается возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием;
  • Убирается категория "ограниченно пригодный".

Позиция Министерства обороны

Вместе с тем спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире информационного телемарафона уточнил, что рекрутинг не отменяет процесс мобилизации в ряды Вооруженных Сил, а также не заменяет призыв, а с помощью процесса рекрутинга Минобороны планирует набрать больше людей.

По его словам, когда Минобороны говорит о важности рекрутинга, то у граждан может сложиться ошибочное впечатление якобы "теперь защищает Украину только тот, кто хочет, а кто не хочет — потому не надо".

"Рекрутинг — это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в Вооруженных силах. Мы им предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ предлагаем выбор специальностей… Но это не может означать, что будут служить только те, кто хочет и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", — объяснил представитель Министерства обороны.

С помощью рекрутинга гражданин может не ждать повестки, а добровольно присоединиться к ВСУ, выбрать специальность и место службы. Впрочем, "кому надо и буквально физически защищать страну, потому что враг сам себя не уничтожит", подчеркнул Павлюк. Поэтому для защиты государства в любом случае наберут необходимое количество людей.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но поскольку есть необходимость защитить государство, то мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется подбирать", — добавил Павлюк.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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мобилизация в армию Минобороны Украины Михаил Подоляк Марьяна Безуглая
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