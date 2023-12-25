РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку: бросает в бой всю технику в плохую погоду

Российские оккупанты уже восемь дней ведут активное наступление на Авдеевку, бросая в бой всю имеющуюся технику. По словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, речь идет уже о третьей волне наступления ВС РФ на город.
В эфире программы "Линия фронта" на "Мы-Украина" Барабаш рассказал, как выглядит третья волна атак оккупантов на Авдеевку в последнее время.
"Я согласен с командующим Тарнавским, который две недели назад сказал, что третья волна штурмов Авдеевки началась. Не моментально они уехали, атаки наращивали постепенно, и вот дней 8 они очень активно применяют технику и, на мой взгляд, это тоже свидетельствует, что третья волна началась", - пояснил он.видео дня
Барабаш отметил, что оккупантов не останавливает непогода.
"Очень долго они технику не применяли, а потом они уехали, даже несмотря на не очень благоприятные погодные условия. Вчера они очень много техники применяли - два десятка техники наши ребята подбили и россиян "наминусовали" тоже изрядно", - заметил Барабаш.
Ситуация на фронте
Враг не прекращает штурмовать Авдеевку, хотя несет колоссальные потери в живой силе и технике. По данным DeepState, в течение последней недели у ВС РФ есть "значительные успехи" в продвижении на отдельных участках.
По словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, военно-политическое руководство РФ будет бросать оккупантов на Авдеевку, чтобы захватить город до 15 марта - когда будут проходить "президентские выборы" в России. При этом у украинского командования разработан план действий, если враг попытается окружить город.
Однако "реальной угрозы" окружению города нет, отметил спикер войск "Таврия" Александр Штупун. При тумане и снежной погоде враг больше использует военную технику, поскольку в такой ситуации обе стороны не могут применять БПЛА.
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