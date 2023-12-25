Поляки перекрыли три пункта пропуска: в очереди более 3400 грузовиков

Через пункт пропуска "Краковец" определенное движение грузовых авто еще происходит, зато "Ягодин-Дорогуск" почти полностью заблокирован.

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На польской границе блокируют движение грузовиков из Украины / коллаж: Главред, фото: UNAS

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на польско-украинской границе по состоянию на утро понедельника заблокированными остаются еще три пункта пропуска грузовиков.

"На данный момент это три направления блокировки. Вчера после 9 утра был разблокирован "Шегини", к счастью это произошло, потому что с 27 ноября это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили что количество транспорта который пересек границу значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы - это "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное", - рассказал Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что через пункт пропуска "Краковец" определенное движение грузовых авто еще происходит, зато "Ягодин-Дорогуск" почти полностью заблокирован. При припускной способности в 1500 авто ежесуточно сейчас там проезжает менее 150.

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"По состоянию на утро сегодня в очереди на этих трех пунктах 3400 грузовики, также есть очередь на "Шегине" - около 700 грузовиков. Но это из-за того что долгое время граница блокируется", - подчеркнул он.

Блокада польской границы

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта. Сейчас в очереди на границе с польской стороны находится более 2 тысяч украинских грузовиков.

В Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки. По словам Кулебы, страны будут и дальше искать решение для разблокирования общей границы, где с начала ноября протестуют польские перевозчики.

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