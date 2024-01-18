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"Изоляция России": у Зеленского раскрыли, что мешает Украине закончить войну с РФ

Юлия Закрепа
18 января 2024, 18:16
Подоляк отметил, что на территории России достаточно активно работают европейские компании, которые много зарабатывают.
'Изоляция России': у Зеленского раскрыли, что мешает Украине закончить войну с РФ
Что мешает Украине закончить войну с РФ / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, ОПУ

Одним из ключевых факторов, не позволяющих ускорить финализацию войны России против Украины, является неполная изоляция страны-агрессорки. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что речь идет даже о Совбезе ООН. Он добавил, что враг активно участвует в тех или иных саммитах.

"Для меня дикий пример - это участие Лаврова в Скопье в саммите по общей европейской безопасности, по ОБСЕ. Это странно выглядит", - подчеркнул Подоляк для 24 канала.

Кроме того, на территории России достаточно активно работают европейские компании, которые много зарабатывают. Более того, определенные граждане России могут спокойно путешествовать по миру.

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"Пока неизолированная Россия, это выглядит немного странно", - убежден советник главы ОПУ.

В российском законодательстве нет возможности легально выйти из состава России. Даже, если 99,9% населения региона скажет о том, что они не хотят быть в составе страны-агрессора, то легальных инструментов, кроме военного протеста, у них не будет.

Между тем вице-спикер российского "парламента" говорит о том, что надо запретить любые национальные движения и максимально жестко наказывать любые национальные проявления в регионах.

"Россия уже демонстрирует максимально гнусные черты классической "неосталинской империи". Сейчас это достаточно эффектно выглядит для наших партнеров", - Михаил Подоляк.

Подляк считает, что война-это вопрос о выживании типа цивилизации. Той, к которой привыкла Украина и Европа, и той, которую Россия реанимировала на своей территории. Речь идет практически об инфраструктуре ГУЛАГа. Когда все запрещено, а многих просто уничтожают из-за того, что они не нравятся.

"Когда будут отменять все этнические признаки, религиозные признаки и тому подобное. И это достаточно быстро приведет к тому, что Россия действительно будет изолирована. К сожалению, этого не происходило в течение этих двух лет войны", - отметил Подоляк.

Как можно развязать войну

Подоляк отметил, что несмотря на все попытки сказать о том, что украинское государство "теряет определенную долю субъектности", Украину слышат и понимают на разных площадках. Советник главы ОПУ отметил, что войну не развязать оружием. Однако ее можно решить количеством высокотехнологичных вооруженных решений.

"Безусловно, когда ты даешь 20 танков против 200, то это - не решение вопроса. Но когда ты даешь 2000 дальнобойных ракет, то это абсолютно сломанная логистика обеспечения российской оккупационной группировки. Это высокотехнологичные вооруженные решения, и они действительно эту войну развяжут", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Также в этом может помочь миллион дронов различных модификаций. В частности тех, которые могут влиять на логистику россиян.

Напомним, что экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине. Он заявил, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца".

Украину ждет новый прорыв в войне в 2024 году. Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, какие 2 города Украины в опасности в ближайшее время. Она заявила, что Украину в 2024 году ждет множество изменений.

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война в Украине Михаил Подоляк Офис президента
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