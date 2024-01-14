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"Украине нужен мир": в ОП прямо ответили, подталкивает ли Запад к "заморозке"

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2024, 23:14
Глава Офиса президента заявил, что Украине не планирует идти на территориальные уступки.
Ермак, ВСУ
В ОП сказали, пойдет ли Украина на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

В Украине хотят добиться победы на фронте и не планируют соглашаться на заморозку войны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Давосе, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что Украина будет держать курс на освобождение всех оккупированных территорий.

"Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", - сказал Ермак.

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Глава ОП также заявил, что партнеры Украины не подталкивают к каким-либо территориальным уступкам.

"Партнеры уже знают нас и нашу позицию, и уважают ее... Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в том числе лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал любой компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма", – добавил он.

"Заморозка" войны в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.

Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.

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война в Украине замороженный конфликт вторжение России Офис президента Андрей Ермак
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